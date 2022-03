Meglio di così nemmeno nei sogni. 910 giorni dopo l’ultima doppietta nel GP di Singapore 2019 (Vettel 1°-Leclerc 2°), 12 anni dopo la splendida doppietta di Fernando Alonso e Felipe Massa del 14 marzo 2010 in Bahrain: la Ferrari inaugura la stagione 2022 , quella della rinascita, monopolizzando i primi due posti del podio con la F1-75, davvero nata sotto la migliore stella. Una gara da stropicciarsi gli occhi e che ripaga Charles Leclerc , Carlos Sainz e tutto il team di Maranello di due anni veramente durissimi con tanti bocconi amari e tante delusioni. Che si riassumono anche dalle parole dei due piloti al parco chiuso nell’intervista a caldo nel parco chiuso.

Charles Leclerc (Ferrari, 1° posto)

"Sono davvero felicissimo! Dopo gli ultimi difficili anni che abbiamo vissuto sapevamo che in questo 2022 potevamo avere una grande occasione. I ragazzi hanno svolto un lavoro incredibile e ci hanno consegnato una macchina davvero fantastica. Da questo weekend non potevamo sperare di più, un inizio eccezionale con una doppietta davvero splendida. Com'è stato gestire la Safety Car a 7 giri dalla fine? Davvero un momento che avrei evitato molto volentieri. Fortunatamente sono riuscito a ripartire alla grande e non ho dato chance a Max per attaccarmi sul dritto".

Carlos Sainz (Ferrari, 2° posto)

"Ferrari is back, Il team, dopo anni difficili, è tornato dove merita. Abbiamo lavorato molto per poter lottare e questo ci ripaga dei tanti sacrifici. Da parte mia non sono super soddisfatto perché non avevo il passo per vincere, devo un po’ comprendere cosa non abbia funzionato, ma va bene così. Gli ultimi giri? Ho visto che Max aveva dei problemi e quindi sono riuscito ad approfittarne. Sfortunato lui, ma va bene per la Ferrari".

