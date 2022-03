22 Gran Premi, vetture radicalmente cambiate, un nuovo campione del mondo in carica: quel Max Verstappen , che ha interrotto il dominio della Mercedes togliendo lo scettro a Lewis Hamilton e, soprattutto, una Ferrari finalmente protagonista e capace già nel primo GP della stagione di tornare nelle posizioni che gli competono, regalando quelle gioie e quelle soddisfazioni che, nelle ultime due annate, sono mancate.

Il Mondiale di Formula 1 2022 è scattato dal Bahrain e non ha deluso le aspettative sin dalla prima gara vinta da Charles Leclerc davanti al compagno di squadra Carlos Sainz e dal sette volte campione del mondo Lewis Hamilton su Mercedes. Come di consueto dopo ogni gara andiamo a vedere i promossi e i bocciati. Chi è stato il pilota che si è messo più in evidenza? Quale driver o scuderia ha completamente perso la bussola ottenendo meno di quanto ci si potesse immaginare alla vigilia? Di seguito le nostre pagelle e i nostri voti al GP appena andato in archivio.

CHARLES LECLERC (Ferrari, 1° classificato): voto 10 - Week end perfetto, esattamente ciò che serviva per battere Verstappen. Perché l'olandese è stato costretto al ritiro nel finale, ma la battaglia in pista l'ha vinta il monegasco. Con la pole position, con i tre sorpassi prontamente e freddamente restituiti in gara, col giro più veloce nella insidiosa ripartenza dalla safety car. Una grinta e una lucidità impressionanti. Pronto, prontissimo per giocarsela coi migliori.

CARLOS SAINZ (Ferrari, 2° classificato) voto 7 - Un secondo posto che lo gratifica, ma un week end oggettivamente non facile rispetto al compagno. Gli manca il guizzo finale in qualifica dopo un venerdì complicato, in gara deve presto lasciare andare i due galletti davanti e occuparsi di tenere a bada Perez e Hamilton. Margini di miglioramento.

Carlos Sainz e Charles Leclerc si abbracciano sul podio di Sakhir Credit Foto Imago

TEAM FERRARI: voto 8 - Quasi due anni investiti in questo decisivo progetto F1-75, finalmente la possibilità di iniziare anche a coglierne i frutti. La macchina va forte, non sembra avere punti deboli e calza a pennello soprattutto a Leclerc. Le verifiche sono necessarie, specie in una stagione in cui le prestazioni potrebbero variare parecchio a seconda di tracciati e condizioni. Ma è evidente Quasi due anni investiti in questo decisivo progetto F1-75, finalmente la possibilità di iniziare anche a coglierne i frutti. La macchina va forte, non sembra avere punti deboli e calza a pennello soprattutto a Leclerc. Le verifiche sono necessarie, specie in una stagione in cui le prestazioni potrebbero variare parecchio a seconda di tracciati e condizioni. Ma è evidente che Maranello è tornata là dove deve essere, a lottare coi migliori , e soprattutto che il motore 2022, il 'superfast' rivisto nella parte elettrica l'anno scorso e riprogettato nella parte termica in inverno, spinge davvero forte. Come testimoniano Haas e Alfa Romeo. In regime di power unit congelate, una notizia molto rassicurante.

LEWIS HAMILTON (Mercedes, 3° classificato): voto 6,5 - Mai dare per morta la Mercedes, che presto riuscirà a tirare fuori dalla W13 il potenziale che al momento è racchiuso in quel progetto estremo. Senza dimenticare che quest'anno le prestazioni potrebbero variare di pista in pista. Ma intanto i problemi di stabilità e velocità ci sono, e Lewis fa quello che deve fare: è il migliore dietro Ferrari e Red Bull il sabato, in gara raccoglie le disgrazie altrui salendo sul podio. Battagliero anche in versione sofferente.

GEORGE RUSSELL (Mercedes, 4° classificato): voto 6 - Sbaglia l'ultimo tentativo della Q3, ma per il resto un week end non dissimile da quello del pluridecorato compagno di squadra. Si conferma consistente.

KEVIN MAGNUSSEN (Haas, 5° classificato): voto 7 - Giubilato dalla stessa Haas e dalla Formula 1 un anno e mezzo fa, torna all'ultimo a sostituire - Giubilato dalla stessa Haas e dalla Formula 1 un anno e mezzo fa, torna all'ultimo a sostituire il non gradito Mazepin e centra una doppietta qualifiche-gara di altissimo livello, che gli vale ottimi punti e una discreta visibilità. In molti si chiedevano chi glielo avesse fatto fare, la scommessa sembra invece averla vinta lui.

VALTTERI BOTTAS(Alfa Romeo, 6° classificato): voto 6,5 - Dopo aver messo la sua Alfa davanti ad una Mercedes in qualifica, viene risucchiato da uno start rivedibile nella seconda parte del gruppo. Poi costruisce una paziente rimonta che lo porta a mettere in tasca punti pesanti per il team.

GUANYU ZHOU (Alfa Romeo, 10° classificato): voto 6 - Esordio in F1 per l'unico rookie del 2022 e subito un piazzamento a punti. La macchina va forte, lui ha la visione di gara per risalire dopo una qualifica non ottimale. Non è un parvenu, anche se porta soldi: in F2 ha tenuto testa a Oscar Piastri. Se porta anche punti, tanto meglio per l'Alfa Romeo.

MICK SCHUMACHER (Haas, 11° classificato): voto 4,5 - Sfiora la zona punti, ma il bilancio è negativo. Se l'errore in qualifica ci sta, la gara in fondo al gruppo no, visto che Magnussen volava anche dopo un flatspot nelle prime fasi di gara. Urge riscatto immediato.

MAX VERSTAPPEN (Red Bull, n.c.): voto 7,5 - Le ha provate tutte per scalzare Leclerc dalla prima piazza, fino ad andare leggermente lungo in curva 1 dopo tre corpo a corpo durissimi col monegasco. Gara al suo livello, ma ora sa che Leclerc può essere pane duro tanto quanto Hamilton l'anno scorso.

SERGIO PEREZ (Red Bull, n.c.): voto 5 - Il testacoda finale dovrebbe essere causa delle noie elettriche e non di un suo errore, ma la gara è totalmente anonima. Sia nei confronti di Verstappen che in quelli di Sainz.

TEAM MCLAREN: voto 3 - Che succede alle McLaren? Problemi ai freni nei test, setup in alto mare nel week end, Ricciardo a lungo ultimo in gara. A Woking avranno modo di lavorare sulla macchina ed estrarne il potenziale, ma l'avvio di stagione è agghiacciante, anche nel deserto del Bahrain.

NUOVO REGOLAMENTO TECNICO: voto 8 - Si dia a Cesare qual che è di Cesare: a dispetto dei tanti dubbi a riguardo, le macchine uscite dalle nuove regole tecniche sembrano effettivamente più inclini allo spettacolo in pista, oltre che più vicine nelle prestazioni. L'aria sporca è un ricordo, i duelli ravvicinati sono decisamente facilitati, e lo spettacolo andato in scena a Sakhir è un ottimo segnale per quello che sarà il prossimo futuro della massima formula.

