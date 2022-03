Torna la Formula 1, ma torna anche il Covid. La ripresa dell'attività nel Circus deve fare i conti con il ritorno dell'ennesima ondata di Coronavirus, che potrebbe inficiare le prestazioni dei piloti in pista (oltre che del resto del mondo). è stato bloccato dal Covid e non potrà prendere parte alla prima gara in Bahrain; anche ha dovuto fermarsi proprio durante l'ultima settimana di test. Il pilota della Red Bull,, è convinto che la Formula 1 dovrebbero considerare la possibilità di permettere ai piloti di gareggiare anche se testati positivi, sempre che i sintomi non siano gravi. Ecco le sue parole pronuciate a