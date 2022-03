Una domenica bestiale. Come 12 anni fa a Sakhir con Fernando Alonso e Felipe Massa, la Ferrari inaugura l’annata 2022 con una doppietta pazzesca che conferma il valore della neoenata F1-75 e soprattutto rinfranca un team che ha ingoiato delusioni e amarezze nell’ultimo biennio ma ora sembra davvero pronta per ridare gioie al pubblico ferrarista, tornato a gioire come non accadeva dal settembre 2019.