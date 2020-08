Domenica da incubo per Charles Leclerc, il quale è stato incapace di lottare per un risultato importante nel GP del Belgio 2020, settima tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Spa-Francorchamps. Il monegasco, scattato dalla 13ma piazzola, si è reso protagonista di un bel primo giro in cui ha rimontato cinque posizioni, ma poi è scivolato rapidamente indietro a causa di una Ferrari estremamente lacunosa e in difficoltà in ogni settore. Il giovane del Principato ha concluso la gara in 14ma piazza, subito alle spalle del compagno di squadra Sebastian Vettel.