Sebastian Vettel (14°)

Purtroppo è un quadro realistico, è quello che la macchina può fare su questo circuito. C’è stato qualcosa di sbagliato fin dal primo giorno, non abbiamo mai avuto l’assetto giusto. Questa è la macchina che abbiamo a disposizione ed è quanto possiamo fare“.

SULLE PRESTAZIONI

È il mio lavoro e mi piace, anche se non è eccitante uscire nel Q1 e chiudere 14mo. Dobbiamo sempre cercare di mettere tutto insieme, stamattina sembrava che non saremmo entrati nel Q2 e invece ce l’abbiamo fatta con entrambe le vetture: non è esaltante, ma è il massimo che potevamo fare. Vediamo cosa succederà domani”.

Lewis Hamilton (1°)

"Qualifica incredibile, ogni giro sono andato sempre meglio. Non è semplice sfruttare al massimo la macchina su questa pista, qui è importante trovare l'equilibrio. Non ho commesso neanche un errore, il primo giro del Q3 è stato fantastico".

SUL RECORD DELLA PISTA

"Qui non è semplice, noi non siamo i più forti nel primo e terzo settore ma siamo i più veloci in quello centrale. Per questo ho scelto un assetto che mi permettesse di guidare senza aver bisogno delle scie".

Max Verstappen (3°)

"Finora è stato un weekend positivo per noi con il terzo posto così vicino a Bottas. Nel complesso posso essere soddisfatto, il giro è stato buono, mi è mancata un po' di energia. Ho trovato il modo migliore per fare un giro veloce. Se guardiamo alla differenza rispetto a Hamilton, non penso che potremo recuperare quel distacco neanche con la pioggia. Il meteo può essere un fattore, potrebbe rendere la gara più divertente e dare un po' di confusione".

Charles Leclerc (13°)

"A essere onesti è molto difficile trovare una spiegazione per essere in questa posizione. Si tratta di un grande passo indietro rispetto agli altri. Dobbiamo trovare il problema centrale e affrontarlo. Non è stata una buona giornata, ma in questo momento va così e dobbiamo continuare a lavorare sodo. Credo che tutti in squadra debbano tenere la testa alta anche in momenti difficilissimi come questo. Posso capire la delusione dei tifosi a casa. Cercheremo di fare la miglior gara possibile anche se, ripeto, non possiamo aspettarci miracoli".

