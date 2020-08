Giro 19 su 44 del Gran Premio del Belgio. Dopo un'ottima partenza, Leclerc ha perso ritmo e, anche a causa del pit stop dopo l'incidente che ha visto coinvolti Giovinazzi e Russell (fortunatamente senza conseguenze), il monegasco si è trovato in 14esima posizione, alle spalle del compagno Sebastian Vettel. Tentativo di attacco di Charles su Seb, che però chiude la porta: piccolo contatto tra i due, il tedesco riesce a tenere la posizione. Il secondo pit stop di Leclerc porta poi il monegasco in 17esima posizione dopo il tentativo (fallito) nei confronti del compagno di scuderia. Episodio emblema della situazione negativa in casa Ferrari.