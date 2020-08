Lewis Hamilton si gode la vittoria nel circuito di Spa: "Non è stata una gara semplice come può essere sembrata da fuori perché ho fatto un paio di bloccaggi alla curva 5 che hanno provocato delle forti vibrazioni. Poi all'ultima curva ho fatto un altro bloccaggio e le temperature degli pneumatici stavano calando, dato che provavo a gestire il ritmo. È stata comunque una giornata perfetta per noi, anche se alla fine temevamo uno scenario simile a Silverstone proprio per i problemi alla gomma anteriore destra, ma siamo riusciti a gestire bene la situazione. So che non tutti vogliono vedere le Mercedes dominare tutte le gare, però noi teniamo sempre la testa bassa e pensiamo già a vincere la prossima gara. È un ambiente fantastico ed una mentalità pazzesca. Nonostante la mia età mi sento meglio che mai, per questo sono grato di lavorare in questo team. La partenza? È sempre un incubo qua a causa del lunghissimo rettilineo del Kemmel, ma la situazione che si è creata oggi alla fine mi ha favorito".

Secondo posto per Valtteri Bottas: "Sapevo che la mia chance maggiore sarebbe stata alla partenza, ma Lewis Hamilton ha gestito nel migliore dei modi la situazione allo spegnimento dei semafori. Quando siamo arrivati alla Source ho visto che non era stato perfetto, per cui speravo di poterne approfittare ma, la sua velocità non altissima mi ha concesso poca scia. Non avevo abbastanza traino per poterlo superare a parità di macchina, nemmeno alla conclusione del Kemmel. Bravo lui, non ha commesso il minimo errore nel corso di questo fine settimana. Abbiamo avuto qualche momento di apprensione nel finale con le gomme, ma per il resto nessun intoppo di sorta. Lewis Hamilton è stato impeccabile e non era facile stargli davanti. Certo, avrei voluto vincere, ma ora la mia testa è già a Monza in vista della prossima settimana".

A fare compagnia sul podio alle Mercedes, come sempre, c'è Max Verstappen: “E’ stata una gara un po’ noiosa, non c’è stato molto di interessante, non potevo fare molto di più. Ho provato a fare qualcosa in partenza, verso la fine ho finito le gomme. Ho gestito gli ultimi otto giri. Avevo grip con le medie, con le hard faticavo. Ho tentato di mettere pressione a Valtteri, però hanno poi aumentato il loro ritmo. Non so se sarei mai riuscito a superarli, avevano una velocità di punta troppo alta. Abbiamo deciso di gestire per portarla a casa. Va bene così. Non avevamo gomme, non so come abbia fatto Daniel Ricciardo a fare giro veloce“.

