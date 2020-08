Toto Wolff contro Mattia Binotto ancora una volta? Forse sì. Prosegue lo scontro dialettico tra i due Team Principal di Mercedes e di Ferrari, alla vigilia del settimo round del Mondiale 2020 di F1. A Spa-Francorchamps (Belgio) la Rossa è stata protagonista di un weekend, al momento, molto deludente, e il 13° e il 14° posto del monegasco Charles Leclerc e del tedesco Sebastian Vettel hanno posto l’accento su una situazione molto difficile, aggravata dal fatto che la scuderia non ha ben chiaro come fare per risolvere le criticità del fine settimana belga. Una corsa (ore 15.00), quindi, che si presenta per Maranello in maniera decisamente problematica.

Sulle difficoltà del Cavallino Rampante ha detto la sua Wolff e, seppur velatamente, il manager austriaco ha dato la sua chiave di lettura con un riferimento alla gestione di Binotto: “Qualche membro del team dovrebbe essere messo sotto esame per alcune decisioni prese. Provo una forte empatia con i tifosi della Ferrari e tutti gli uomini che lavorano per un brand iconico come quello del Cavallino Rampante. Non fa bene alla F1 e per la competizione vedere le Rosse in questa situazione“, le parole di Toto ai microfoni di Motorsport.com.