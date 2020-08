Hamilton e la Mercedes ancora grandi favoriti a Spa-Francorchamps

Di solito il Gran Premio del Belgio arrivava dopo la pausa estiva, in seguito alla chiusura obbligatoria degli stabilimenti delle case della F1. In questo atipico 2020 invece il lockdown c'è già stato, la pausa estiva naturalmente non c'è e Spa arriva dopo un weekend di pausa, solo come settima gara stagionale. Tutto questo per dire che, mentre gli altri anni spesso si diceva che dal Belgio iniziava la seconda parte del mondiale e tutte le squadre portavano la versione B della loro vettura con tantissimi aggiornamenti, quest'anno i valori in campo saranno praticamente gli stessi visti sino ad ora, purtroppo per la Ferrari. Hamilton è naturalmente favorito assoluto a Spa, dove incredibilmente in carriera ha vinto pochissimo. Mercedes invece si candida ancora una volta per la doppietta, sia in qualifica che in gara. Solita unica incognita possono essere i problemi di gomme.

ALBO D'ORO DEL GRAN PREMIO DEL BELGIO DAL 2000

ANNO VINCITORE SCUDERIA 2000 Mika Hakkinen McLaren 2001 Michael Schumacher Ferrari 2002 Michael Schumacher Ferrari 2003 Non Disputato 2004 Kimi Raikkonen McLaren 2005 Kimi Raikkonen McLaren 2006 Non Disputato 2007 Kimi Raikkonen Ferrari 2008 Felipe Massa Ferrari 2009 Kimi Raikkonen Ferrari 2010 Lewis Hamilton McLaren 2011 Sebastian Vettel Red Bull 2012 Jenson Button McLaren 2013 Sebastian Vettel Red Bull 2014 Daniel Ricciardo Red Bull 2015 Lewis Hamilton Mercedes 2016 Nico Rosberg Mercedes 2017 Lewis Hamilton Mercedes 2018 Sebastian Vettel Ferrari 2019 Charles Leclerc Ferrari

Max Verstappen unico rivale delle Frecce d'Argento?

Ed è su questo punto che proverà a mettersi in mezzo Max Verstappen. La Pirelli in Belgio porterà uno step di gomme più morbide rispetto a un anno fa. Mercedes però si è sempre dimostrata ultra competitiva con compound duri, andando in difficoltà con le morbide. Vedremo se questa potrà essere la chance giusta per Verstappen. L'olandese sta facendo la stagione della vita, con risultati pazzeschi guardando alla vettura che ha in mano e ai risultati del suo compagno di squadra. Max è l'unico che in queste sei gare ha dato fastidio alle vetture di Stoccarda, riuscendo addirittura a vincere un GP. Anche lui però a Spa non ha mai brillato, con un solo terzo posto all'attivo.

I RISULTATI DI MAX VERSTAPPEN IN BELGIO

ANNO RISULTATO 2015 Ottavo 2016 Undicesimo 2017 Ritirato 2018 Terzo 2019 Ritirato

Che Ferrari vedremo in Belgio?

Impossibile dire come andrà la Ferrari in Belgio, è la classica domanda da un milione di dollari. Quel che è certo è che la Rossa non lotterà per la vittoria, difficilmente per il podio. La SF1000 soffre drammaticamente nei rettilinei, mentre è maggiormente competitiva nei tratti misti. Spa è un mix perfetto tra i due, per cui è difficile fare previsioni. Qui la squadra di Maranello ha ottenuto grandi risultati negli anni, incluse le ultime due vittorie consecutive. Quest'anno la musica sarà diversa, l'unica speranza potrebbe essere il meteo.

Meteo protagonista nelle Ardenne?

Se Verstappen spera nei problemi di gomme della Mercedes, la Ferrari si affida alla pioggia. Nel weekend è prevista l'acqua, al momento probabilissima per la gara, non per la qualifica. Ciò porterà le squadre a fare una scelta di setup, se preferire un assetto da asciutto puntando a un miglior piazzamento in griglia o a scommettere solo sulla gara. Al muretto box potrebbero preparare due vetture con assetti diversi, uno per l'asciutto e uno per il bagnato. E poi c'è da sperare che l'acqua mandi in difficoltà qualche big, puntando a una gara pazza.

Chi vincerà la gara degli altri?

Nico Hülkenberg im Racing Point im Jubiläumsrennen in Silverstone Credit Foto Getty Images

Cosa aspettarsi dagli "altri"? Sicuramente la Racing Point è la vettura più competitiva di quelle di seconda fascia, meglio anche della Ferrari. Inoltre viene dalla bella notizia del ritiro del reclamo da parte di Renault. La Mercedes Rosa a Spa ha tutte le carte in regola per puntare alla seconda fila in qualifica, mentre per il podio in gara è sicuramente più difficile. McLaren un gradino sotto, mentre AlphaTauri e Renault sono sullo stesso piano. Si spera di vedere una Alfa Romeo più competitiva rispetto al brutto inizio di stagione, affidandosi al "king of Spa" Kimi Raikkonen che nelle Ardenne ha sempre fatto faville. Infine grande curiosità sulla Williams, al primo weekend con la nuova proprietà, anche se per ora non cambierà assolutamente nulla.

