Sulla pista di Spa-Francorchamps si è conclusa la terza sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio, l’ultima prima delle qualifiche che si disputeranno nel pomeriggio. Nella FP3 c'è stata la pioggia, seppur con due soli leggeri scrosci che non hanno neppure bagnato l’asfalto in maniera apprezzabile. Cionondimeno, sono stati sufficienti per interrompere un paio di volte il lavoro svolto da tutti i team.

Il più rapido nel turno odierno è stato Lewis Hamilton, che proprio nei minuti conclusivi ha fermato i cronometri sull’1’43”255. Più lontana l’altra Mercedes di Valtteri Bottas, “solo” quinto a più di mezzo secondo dal compagno di squadra. La Renault conferma di avere del potenziale da mettere in campo, poiché la posizione d’onore nella classifica dei tempi è stata occupata da Esteban Ocon, attestatosi a 230 millesimi da Hamilton. Arriva un lampo anche da parte della McLaren, in quanto Lando Norris ha chiuso terzo, a poco meno di quattro decimi dal britannico. In casa Red Bull Alexander Albon, quarto a mezzo secondo da Hamilton, ha fatto meglio di Max Verstappen, sesto a circa sei decimi. Tuttavia l’impressione è che l’olandese non abbia cercato il time attack finale. In precedenza, infatti, aveva ottenuto tempi in linea con quelli delle Mercedes. Passo indietro delle Racing Point, in quanto Lance Stroll ha strappato l’ottavo crono e Sergio Perez il decimo.

Non migliora, anzi peggiora ulteriormente, la situazione della Ferrari, la cui competitività è semplicemente disastrosa. Charles Leclerc e Sebastian Vettel faticano a tenere la vettura in strada e ancora una volta sono finiti nelle retrovie della classifica. Il monegasco è 17° a quasi due secondi da Hamilton, il tedesco paga tre decimi al compagno di squadra, ma tanto basta per collocarlo all’ultimo posto! Ancora una volta Kimi Räikkönen ha fatto meglio di entrambe le Rosse. Se le premesse sono queste, non sarà sorprendente vedere almeno una vettura di Maranello eliminata già in Q1 nelle qualifiche che scatteranno alle 15.00.

