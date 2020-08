Una giornata così Sebastian Vettel forse non se la ricordava neanche. Il tedesco è sprofondato assieme a tutta la Ferrari, restando inchiodato perennemente nelle retrovie delle classifiche. Quindicesimo tempo in mattinata, addirittura diciassettesimo nel pomeriggio, quando il quattro volte Campione del Mondo è rimasto dietro persino alla Williams di George Russell, trovandosi Nicolas Latifi a soli 91 millesimi. Non che Charles Leclerc abbia fatto molto meglio, a dimostrazione di come sia proprio la SF1000 a pagare drammaticamente dazio rispetto agli avversari. Il trentatreenne teutonico ha peraltro faticato moltissimo in fase di frenata, bloccando a ripetizione le gomme e andando più volte lungo. Un fatto che non sorprende alla luce della scelta della Scuderia di Maranello di privilegiare un assetto scarico, che però ha ovvie ripercussioni sulla reattività della monoposto e sull’efficacia dell’ingresso in curva. Insomma, una sofferenza totale, che Vettel ha commentato così nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa dopo le odierne prove libere, riportate dal sito web racefans.net.

Innanzitutto è stato chiesto conto del clamoroso regresso rispetto al 2019, al quale il tedesco ha risposto diplomaticamente, affermando di “non voler fare paragoni con lo scorso anno, ma di certo questo passo indietro non è una sorpresa. Anche in tutti gli altri Gran Premi siamo peggiorati rispetto al passato, quindi…”

GP Belgio Leclerc: "Triste vedere la Ferrari così in basso" DA UN' ORA

È però inquietante notare come la Ferrari a conti fatti oggi sia stata l’ottava forza in campo, venendo preceduta praticamente da tutte le altre monoposto, eccezion fatta per Williams e Haas. Com’ possibile? “È stata una giornata molto difficile per noi. La vettura era estremamente complicata da guidare ed era anche imprevedibile. Non siamo assolutamente dove dovremmo essere e stiamo valutando differenti opzioni in merito all’assetto. Resetteremo tutto e proveremo qualcosa di diverso nella giornata di domani. Sono sicuro che andremo un pochino meglio”.

Nel tardo pomeriggio odierno su Spa-Francorchamps si è scatenato un autentico diluvio. La possibilità della pioggia è considerata concreta anche per le qualifiche e la gara, cosa pensa di Seb dell’eventualità di qualifiche e/o gara bagnate? “Quest’anno in Austria e in Ungheria si è intravisto qualcosa di buono quando ci siamo trovati a girare sotto la pioggia. Comunque sia, non sarà certo semplice per noi, però di sicuro l’acqua potrebbe mischiare le carte e questo potrebbe rappresentare un vantaggio per noi. Vedremo cosa succederà”.

paone_francesco[at]yahoo.it

Ferrari, Vettel: “Già mi mancano i tifosi, offriremo spettacolo per farli divertire dalla tv”

GP Belgio FP2: Verstappen leader, disastro Ferrari: Leclerc 15°, Vettel 17° DA 4 ORE