Anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2020 di Formula Uno è passata agli archivi. Sul circuito di Spa-Francorchamps il migliore è stato Max Verstappen, davvero velocissimo con la sua Red Bull. Le Mercedes sono comunque molto competitive, mentre la Ferrari sprofonda nelle retrovie della classifica.

Prima dell’inizio della FP2 cade qualche goccia sul tracciato. Poca roba comunque, in quanto l’asfalto non si bagna neppure. Nella fase iniziale della sessione succede poco o nulla. Come spesso accade, sono le Alfa Romeo le prime a muoversi, seppur con tempi interlocutori. Quando i big decidono di fare sul serio, i valori si definiscono in maniera molto precisa.

Miglior tempo per la Red Bull di Max Verstappen, confermatosi velocissimo. L’olandese ha fermato i cronometri sull’1’43”744, ribadendo di voler rappresentare un’autentica spina nel fianco delle Mercedes anche in qualifica e in gara. Al riguardo, le “Frecce Nere” non hanno particolarmente rubato l’occhio, dimostrandosi comunque al top. Terza prestazione per Lewis Hamilton, a 96 millesimi da Mighty Max, mentre Valtteri Bottas, dopo il miglior tempo della mattinata, nel pomeriggio non è andato oltre la sesta piazza, restando a quattro decimi dal leader.

Grandissimo tempo per la Renault di Daniel Ricciardo, attestatosi in seconda posizione a soli 48 millesimi da Verstappen. Cionondimeno, l’australiano ha visto la propria sessione interrotta in anticipo da un problema tecnico sulla sua monoposto. La grande forma delle Red Bull è confermata dal quarto tempo di Alexander Albon, a quattro decimi dal caposquadra. Le Racing Point sono rimaste più nascoste rispetto alla mattina, in quanto Sergio Perez ha realizzato la quinta performance e Lance Stroll l’undicesima, restando alle spalle anche delle due McLaren (settimo Norris, nono Sainz) dell’altra Renault (ottavo Ocon) e dell’Alpha Tauri di Pierre Gasly.

E la Ferrari? Un disastro assoluto. Le Rosse sono apparse in piena crisi, poiché alla poca potenza del motore si è aggiunta una guidabilità pessima. Sia Charles Leclerc che Sebastian Vettel hanno letteralmente faticato a tenere la vettura in pista, soffrendo incredibilmente soprattutto nel secondo settore. Un’autentica Caporetto per le monoposto di Maranello, che nel pomeriggio si sono posizionate al 15° posto con il monegasco e al 17° con il tedesco. Il dato più inquietante, è rappresentato dal fatto che a parità di power unit le Alfa Romeo sono decisamente più veloci!

GP BELGIO – RISULTATO FP 2

1 M. Verstappen Red Bull 1’43″744 2 D. Ricciardo Renault 1’43″792 3 L. Hamilton Mercedes 1’43″840 4 A. Albon Red Bull 1’44″134 5 S. Perez Racing Point 1’44″137 6 V. Bottas Mercedes 1’44″162 7 L. Norris McLaren 1’44″168 8 E. Ocon Renault 1’44″208 9 C. Sainz McLaren 1’44″474 10 P. Gasly AlphaTauri 1’44″600 11 L. Stroll Racing Point 1’44″678 12 D. Kvyat AlphaTauri 1’44″826 13 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’44″861 14 K. Raikkonen Alfa Romeo 1’44″896 15 C. Leclerc Ferrari 1’45″440 16 G. Russell Williams 1’45″463 17 S. Vettel Ferrari 1’45″683 18 N. Latifi Williams 1’45″774 19 R. Grosjean Haas 1’45″834 20 K. Magnussen Haas 1’46″242

