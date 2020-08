Il tormento e l'estasi. Le qualifiche al Gran Premio del Belgio raccontano di umori molto diversi per chi ne è stato protagonista, nel bene e nel male. Da un lato uno stratosferico Lewis Hamilton , che si prende la pole position bruciando per due volte il record della pista e si prepara a dare un'altra spallata al Mondiale. Dall'altro le due Ferrari di Leclerc e Vettel , qualificate per il rotto della cuffia al Q2, ma poi bruscamente eliminate. Dal 2006, anno di introduzione di questo sistema di qualifiche, era successo una sola volta che neanche una Rossa accedesse al Q3...

Tornando a Hamilton, l'inglese detta legge fin dalla prima tornata, facendo sempre segnare il miglior tempo. Poi, in Q3, la danza tra i cordoli che gli regala la pole numero 93 in carriera, la sesta a Spa: entrambi, ovviamente dei record. Appassiona anche la lotta per il secondo posto: se l'aggiudica Valtteri Bottas (+0.511) davanti a uno spettacolare Max Verstappen (+0.526). Poi Ricciardo, Albon, Ocon, Sainz, Perez, Stroll e Norris a chiudere la top 10. Leclerc partirà 13esimo, appena davanti a Vettel. Notte fonda per le Rosse, che viaggiano con circa un secondo di ritardo rispetto ai tempi fatti segnare nel 2019. Un anno fa, ma sembra una vita: a Spa Charles Leclerc conquistava la pole proprio davati a Vettel e poi andava a prendersi anche la gara. Domenica, serviranno un miracolo e magari qualche goccia di pioggia per scombinare un copione che sembra scritto e provare ad avvicinare quel risultato.