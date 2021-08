La F1 ha ufficialmente ripreso la propria attività in pista. Si è infatti appena conclusa la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio. Le ferie estive, cominciate nel momento in cui è calata la bandiera a scacchi sul palpitante GP ungherese, sono pertanto terminate.

Sul tracciato di Spa-Francorchamps la FP1 inizia sotto una leggera pioggerella. I piloti montano pneumatici intermedi, ma il Sole inizia ben presto a fare capolino tra le nubi, indice di come l’asfalto sia destinato ad asciugarsi. Dunque semplice installation lap per tutti in attesa che le condizioni migliorino. C’è chi comincia ad azzardare le slick, ma l’aderenza è ancora opinabile. Ne fanno le spese Kimi Räikkönen e Yuki Tsunoda, che finiscono in testacoda senza grosse conseguenze.

Si deve però attendere la seconda mezz’ora prima di assistere a tempi degni di nota. Con le hard Max Verstappen chiude un giro in 1’45”905, lasciando a un secondo e due decimi sia Sergio Perez che la Ferrari di Carlos Sainz! Le Mercedes girano senza dannarsi l’anima, tanto da restare a centro classifica, pagando oltre due secondi all’olandese.

Negli ultimi venti minuti praticamente tutti effettuano almeno un giro lanciato con le soft. Con mescola morbida, il più veloce è Valtteri Bottas, che batte di misura Verstappen. Non pervenuto Lewis Hamilton, addirittura diciottesimo! Così il terzo crono è appannaggio dell’Alpha Tauri di Pierre Gasly, che precede le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, rispettivamente quarto e quinto.

F1, GP BELGIO 2021 – CLASSIFICA FP1

1 Valtteri BOTTAS Mercedes 1:45.199 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.164 4

3 Pierre GASLY AlphaTauri +0.500 5

4 Charles LECLERC Ferrari +0.619 5 5 Carlos SAINZ Ferrari +0.736 5

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.928 4

7 Sebastian VETTEL Aston Martin +0.978 5

8 Lando NORRIS McLaren +1.137 3

9 Esteban OCON Alpine +1.298 3

10 Fernando ALONSO Alpine +1.413 3

11 Lance STROLL Aston Martin +1.450 6

12 Daniel RICCIARDO McLaren +1.484 6

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +1.556 4

14 George RUSSELL Williams +1.573 4

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri +1.729 3

16 Nicholas LATIFI Williams +1.902 4

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +2.926 4

18 Lewis HAMILTON Mercedes +3.025 4

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +3.860 4

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team

