A Spa-Francorchamps si è completata anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio, ultima occasione per trovare l’assetto ideale in vista delle qualifiche del pomeriggio e della gara di domani, che potrebbero andare in scena in condizioni decisamente autunnali. Infatti la pioggia mattutina ha lasciato in eredità una pista completamente bagnata e una temperatura attorno ai 14°.

Pneumatici intermedi per tutti, quindi. In queste condizioni le Red Bull volano. Max Verstappen chiude un giro in 1’56”924 e solo il compagno di squadra Sergio Perez contiene il ritardo al di sotto del secondo. Lewis Hamilton è terzo, a circa un decimo dal messicano, ma va rimarcato come abbia effettuato qualche giro lanciato in meno rispetto alle due vetture del team di matrice austriaca.

Quarto tempo per la McLaren di Lando Norris davanti all’Alpine di Esteban Ocon, il cui quinto posto ha un elevato peso specifico. Il francese ha difatti ottenuto il suo crono proprio in concomitanza con l’arrivo di uno scroscio di pioggia, che ha inevitabilmente rallentato la pista nella seconda mezz’ora, rendendo successivamente impossibile abbassare i tempi.

In casa Ferrari la sessione è stata determinante per consentire a Charles Leclerc di prendere confidenza con il nuovo telaio. Infatti i danni riportati dopo il botto di ieri pomeriggio a Les Combes non sono risultati riparabili in tempi brevi, di conseguenza a Maranello si è deciso di approntare il telaio di riserva. Le Rosse hanno girato parecchio, ma sono rimaste lontanissime dalle posizioni di vertice. Solo 14° Carlos Sainz, mentre il monegasco ha chiuso 16°. Male anche Valtteri Bottas, 11° con la seconda Mercedes a quasi due secondi dal compagno di squadra.

Negli ultimi minuti esce il Sole e Norris si lancia in un improbabile tentativo con gomme slick, evidentemente un test per provare a girare in condizioni estreme. Sarà interessante capire che meteo ci sarà tra un paio d’ore, quando cominceranno le qualifiche.

