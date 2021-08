La fine dellʼestate, per gli appassionati di Formula 1, significa Gran Premio del Belgio a Spa-Francorschamps, uno degli appuntamenti più attesi dellʼintero calendario iridato. Non solo perché segna la ripartenza dopo la pausa estiva e anticipa lʼaltrettanto mitico GP dʼItalia a Monza, ma anche e soprattutto perché il circuito delle Ardenne rappresenta lo zenit tecnico del Mondiale. Difficilmente Spa ha offerto nella propria storia gare piatte o noiose, anche per lʼimprevedibilità meteorologica che lo caratterizza, e non cʼè pilota che non lo consideri il miglior tracciato su cui guidare una F1.

Inferno sulle Ardenne

Il titolo di un vecchio film di guerra richiama ciò che spesso rappresenta per i piloti il Gp del Belgio. Una gara dura, lunghissima, imprevedibile tecnicamente ineguagliabile. Una di quelle gare in cui il pilota ha ancora parecchio margine per fare la differenza, e in cui le incognite si nascondono letteralmente dietro ogni curva. LʼEau Rouge-Radillon è ovviamente la più difficile è iconografica, ma è lʼintero giro - il più lungo del Mondiale - a rappresentare un unicum tecnico fra saliscendi, tratti velocissimi, tornantini e curve in appoggio. Il tutto arricchito dal meraviglioso contorno della foresta delle Ardenne. Che, come accennato, aumenta lʼimprevedibilità del meteo, laddove è possibile trovare improvvisi e violenti rovesci spesso soltanto in alcune parti del circuito. Una vera e propria lotteria in cui la Safety car ha sempre il motore acceso.

Un iconico scorcio di Spa, GP del Belgio, uno dei circuiti più belli della Formula 1 Credit Foto Getty Images

Incognita gomme

Su curve così altamente impegnative, tra le variabili hanno un ruolo non secondario le gomme, sottoposte a carichi notevoli indipendentemente dalle temperature. Possibile una qualifica in Q2 su mescole medie gialle per un solo più stop in gara, passando alle hard, come nel 2020. Ma va considerato che le mescole di questʼanno sono più morbide, e non è quindi da escludere un mix di strategie che potrebbe rendere la gara ancora più interessante.

Red Bull-Mercedes: chi comanda?

A Spa riparte soprattutto la sfida Mondiale tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, e quindi fra Mercedes e Red Bull. Uno snodo importante, perché dʼora in avanti gli sviluppi sulle macchine 2021 saranno minimi, e la ripartenza in Belgio potrebbe essere un termometro parecchio veritiero sullo stato delle cose. Solo un paio di mesi fa sembrava che il Mondiale avesse decisamente preso la direzione dellʼAustria, casa Red Bull. Ma dalla Mercedes hanno calato lʼasso della riconosciuta capacità di reazione, e i due/tre decimi di ritardo emersi nella prima parte del Mondiale sembra siano stati abbondantemente recuperati nelle ultime due uscite. Dove è anzi stato Verstappen a dover inseguire, tanto da ritrovarsi dietro in classifica (195 punti per Lewis, 187 per Max) sebbene sul conto pesi parecchio lʼincidente di Silverstone.

Max Verstappen a Spa con Lewis Hamilton di schiena Credit Foto Getty Images

Sfida a suon di cavalli

La contesa fra i due team sembra vertere soprattutto sulla capacità di “spremere” tutto quanto possibile dalle rispettive power unit. Era stato proprio il salto di qualità della Honda - specie con lʼottimizzazione del recupero in termini di potenza della specifica 2 introdotta nel Gp di Francia - a rompere le gerarchie consolidate. Tuttavia Silverstone e Hungaroring hanno riportato la Mercedes a recitare il ruolo di lepre grazie soprattutto ad un upgrade elettronico, che ha permesso alle frecce dʼargento di sfruttare una mappatura unica leggermente più spinta che ha di fatto azzerato il gap. A Spa, dove il motore conta parecchio, si avranno risposte importanti sul tema.

Ferrari terza forza

In casa Ferrari il Gp delle Ardenne potrà dare indicazioni rilevanti sulla sfida con la McLaren per il ruolo di terza forza in campo. Gran Bretagna e Ungheria, al di là dei risultati, hanno evidenziato una SF21 finalmente in grado di sfruttare al meglio le finestre di utilizzo delle gomme, anche se in termini velocistici la power unit di Maranello paga ancora qualcosa rispetto alla concorrenza. A Spa gli uomini in rosso si attendono conferme. E Charles Leclerc, che qui ha già vinto nel 2019, spera nella pioggia per inserirsi nella lotta al vertice. Il realismo la fa da padrone, ma il Cavallino sogna almeno una vittoria da qui al termine della stagione. E Spa, con un aiutino dal meteo, sembra poter essere unʼoccasione più sfruttabile rispetto alla velocissima Monza.

