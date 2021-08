Sebastian Vettel si mostra molto critico al termine delle qualifiche del Gran Premio del Belgio, dodicesimo atto del Mondiale F1 2021. Il tedesco di Aston Martin termina la Q3 al quinto posto con oltre un secondo di ritardo dalla pole-position dell’olandese Max Verstappen (Red Bull).

Il quattro volte campione del mondo si è lamentato via radio nei primi minuti dell’ultimo turno chiedendo alla direzione gara la sospensione della sessione. Secondo il pilota teutonico non c’erano le condizioni di sicurezza per scendere in pista, una paura che si è confermata qualche minuto dopo con l’incidente all’Eau Rouge del britannico Lando Norris (McLaren).

Il compagno di box del canadese Lance Stroll ha rilasciato ai microfoni di ‘Sky Sport F1’: “Dire le cose dopo è sempre facile. Quando sei ai box e vedi che piove non è mai semplice. Bisogna prendere dalla pista tutte le informazioni prima di decidere. Quella sessione non sarebbe dovuta iniziare. Il turno andava interrotta subito! Siamo stati fortunati, l’importante che Lando non si sia fatto male”.

Vettel guarda a domani, una gara che potrebbe essere condizionata dal maltempo: “In queste condizioni posso conquistare il podio. Le cose stanno andando bene, è un buon risultato questo. Dobbiamo essere pronti a tutto, il meteo più brutto rispetto al solido. Penso di poter andare forte in gara”.

