Carlos Sainz, che ai microfoni di Sky ha ammesso candidamente di non meritare il mezzo punto guadagnato oggi. A Spa-Francorchamps si è scritta una pagina di storia. Per la prima volta sono stati assegnati punti valevoli per il Mondiale senza gareggiare. Già, perché non si può definire "gara” quella che è andata in scena a Spa-Francorchamps nella giornata odierna . A non convincere i piloti è stata la decisione di dare comunque punti (dimezzati) per una gara che non si è svolta.... Tra i più schietti in tal senso c'è stato il ferraristache ai microfoni di Sky ha ammesso candidamente di non meritare il mezzo punto guadagnato oggi.

"Per me, oggi, tutte le decisioni prese sono state corrette. Le condizioni erano troppo difficili e non si vedeva nulla, correre a 300 km/h così significa rischiare troppo. Soprattutto su una pista che, come sappiamo, può essere teatro di incidenti gravi. Penso solo non sia giusto dare punti per una gara che, di fatto, non si è svolta. Non sono contento di mezzo punto, non me lo merito. Per me una gara che non si è fatta non deve assegnare punti. Era giusto uscire e provare a vedere se c’erano le condizioni per correre, ma farlo solo per rispettare il regolamento e dare punti non ha senso”

