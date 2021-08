Prima giornata di attività in pista a luci e ombre per Charles Leclerc al rientro dopo la lunga pausa estiva di metà campionato. Il monegasco della Ferrari ha infatti impressionato positivamente al mattino con un ottimo quarto posto nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2021, per poi fare più fatica al pomeriggio in FP2.

Leclerc: "Imparerò da questo errore"

18ma piazza provvisoria nella seconda sessione per il nativo del Principato, che si è reso protagonista di un incidente nelle battute conclusive del turno durante un tentativo di time-attack con gomma soft. “Abbiamo ancora un bel po’ di lavoro da fare – ammette Leclerc dopo i primi 120 minuti di libere – La prima sessione di libere è stata piuttosto positiva, mentre la seconda si è rivelata più complicata”.

Il vincitore del penultimo GP del Belgio (nel 2019) non è soddisfatto a livello di prestazione pura: “Abbiamo questa notte per mettere mano al set-up della vettura e credo che ci possiamo aspettare una giornata migliore per domani. A livello di bilanciamento ero abbastanza soddisfatto, ma la prestazione sul giro non era quella che ci aspettavamo“.

“Le condizioni della pista erano difficili ma erano uguali per tutti e sembra che rimarranno le stesse per il resto del fine settimana, quindi ci dobbiamo abituare a gestirle – prosegue il ferrarista (fonte: Motorionline.com) – Certo, finire contro le barriere non è stato il migliore dei modi per concludere il venerdì, ma sono domani e domenica le giornate che contano e io farò in modo di imparare dall’errore che ho commesso”.

Sainz: "La macchina non va bene"

Secondo Carlos Sainz la situazione non è certo rosea, come conferma a Marca: Finora la macchina non sta andando bene, dobbiamo vedere se possiamo migliorare il set up. Onestamente non sono del tutto a mio agio e ci sono un paio di cose. che dobbiamo migliorare. Le gomme? Più fa caldo, meglio le scaldiamo, quindi il freddo non ci aiuta”. L’ex McLaren prosegue: Siamo al livello dei primi 10, non come eravamo in Ungheria o Silverstone. Penso che la macchina sia un po’ strana, ma c’è ancora molto tempo per ritagliarsi un buon tempo domani in qualifica”.

Verstappen: "Ho perso il posteriore..."

Non sono stati tutti sorrisi in questo day-1. Max è stato protagonista di un incidente nel corso delle libere 2, replicando quanto fatto già nel corso della FP2 dal monegasco Charles Leclerc on la Ferrari. “Non so cosa abbia causato il crash, ho perso il posteriore, avevo del sottosterzo e per correggere la mia traiettoria ho perso il controllo e sono andato contro le barriere“, le considerazioni dell’orange.

Una situazione che però non ha minimamente scalfito le certezze di Verstappen: “E’ stata un’ottima giornata e possiamo essere abbastanza felici. Ovviamente ci sono alcune cose da mettere a punto, ma nel complesso siamo molto contenti. Penso che sia un inizio molto positivo“, le parole dell’olandese.

In merito poi alle previsioni meteo che annunciano pioggia oggi e domani, l’alfiere della Red Bull ha chiarito: “Difficile dire come siamo messi sul bagnato, visto che non abbiamo grandi riferimenti“.

