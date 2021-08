Finalmente si torna in pista. Dopo un mese di pausa la Formula 1 riaccende i motori da Spa-Francorchamps. Sulle Ardenne nel weekend andrà in scena uno dei Gran Premi più attesi della stagione, quello del Belgio, sulla pista più bella del mondo per le auto. E' stata una estate abbastanza tranquilla per il mondo della F1, solo la notizia del round saltato del Giappone ha un po' scombussolato l'ambiente . Per il resto tutto tranquillo, in attesa del nuovo duello per il mondiale tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. Prima corsa di un trittico di gare che ci porterà in Olanda e a Monza ad inizio settembre. Orari soliti, differita su TV8.

Programma GP del Belgio F1 2021

Venerdì 27 agosto

Prove Libere 1: 11:30 - 12:30

Prove Libere 2: 15:00 - 16:00

Sabato 28 agosto

Prove Libere 3: 12:00 - 13:00

Qualifiche: 15:00 - 16:00

Domenica 29 agosto

Gara: ore 15:00

GP del Belgio in tv: la gara sarà in diretta su Sky

L'intero weekend del GP del Belgio sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207. La gara sarà visibile anche in chiaro in differita su TV8, qualifiche ore 18, gara ore 18.

GP del Belgio in Live-Streaming

Il GP del Belgio sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto della gara.

