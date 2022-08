E’ durato meno di due giri il GP del Belgio di. Gara stregata per l’otto volte campione del mondo che ha rovinato tutto nelle primissime battute con una manovra azzardata dopo una splendida partenza, portando un attacco all’esterno ai danni di Fernando Alonso nel tentativo di prendersi la 2a posizione. Hamilton ha provato a scavalcare l’Alpine dell’esperto driver spagnolo all’esterno alla fine del rettilineo di Eau Rouge, con Fernando che ha provato fino all’ultimo di resistere all’interno per tenersi la posizione. Il contatto tra le rispettive monoposto è stato inevitabile con la macchina di Hamilton che, colpendo l’anteriore destra di Alonso, si è alzata da terra ricadendo sulla ghiaia e danneggiando il fondo.

Un errore grave che ha rovinato la gara dell’inglese – costretto al ritiro per i danni a seguito dell’incidente – e anche fatto perdere tempo prezioso ad Alonso che ha perso due posizioni per colpa dell’errore ed è sbottato in un Team Radio, durissimo nei confronti del rivale di una vita Lewis e che è immediatamente diventato virale sui social network. Questo lo sfogo letterale di Fernando nei confronti del portacolori Mercedes.