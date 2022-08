Missione compiuta per, che sfrutta le penalizzazioni in griglia a Verstappen e Leclerc per mettere la sua Ferrari in pole position per il Gp del Belgio , davanti alla Red Bull di Sergio Perez. Il bicchiere mezzo vuoto per Maranello è la straripante prestazione di Max Verstappen, che partirà 15° in griglia davanti a Leclerc ma ha rifilato oltre sei decimi alle rosse, evidenziando una preoccupante superiorità in condizioni di temperature basse. C'è da sperare in una giornata più soleggiata e calda per domani, visto che uil passo gara fra le due macchine era invece molto simile. In seconda fila partiranno Fernando Alonso su Alpine e Lewis Hamilton su Mercedes, ma anche per le frecce d'argento il sabato di Spa è deludente dopo l'introduzione della direttiva sul porpoising, che avrebbe dovuto proiettarle a giocarsela con Red Bull e Ferrari. Ottimo Albon, in top ten con la Williams. Male Vettel, eliminato in Q1. Il Gp vedrà una gara nella gara, con Sainz e Perez a battagliare per la vittoria e Verstappen e Leclerc impegnati a risalire e a sfidarsi partendo dalla 8^ fila.