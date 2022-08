Il Circus della F1 torna in scena a Spa-Francorchamps (Belgio) la Ferrari riprende la sua corsa mondiale, irta di difficoltà. La chiusura della prima parte del campionato non è stata particolarmente felice, pensando al modo in cui sono andate le cose in Ungheria . Ecco che l’appuntamento nelle Ardenne sarà già un bel banco di prova per comprendere i valori in pista, su di un circuito che dovrebbe favorire sulla carta la Red Bull, monoposto particolarmente efficiente dal punto di vista aerodinamico e dotata di una straordinaria velocità di punta.

Un break importante per il monegasco Charles Leclerc per ricaricarsi, con la consapevolezza che la strada verso l’iride sia molto complicata, tenendo conto degli 80 punti di ritardo dall’olandese Max Verstappen: “Avevo bisogno di ricaricare le pile con questa sosta. Ci sono stati alti e bassi in questa prima parte di stagione e tante emozioni. Ho trascorso queste vacanze con famiglia e amici nel migliore dei modi“, ha raccontato Charles in conferenza stampa.

"Il distacco da Verstappen nel Mondiale? Dobbiamo pensare una gara alla volta, coglieremo ogni possibilità. Credo ancora nel campionato, sarà difficile, ma ci crederò fino alla fine. Serve fare come Vettel nel 2013? Dobbiamo provarci, farò del mio meglio“, ha dichiarato il ferrarista, confortato dal piacere di guidare in Belgio: “Spa è una pista speciale per me, per ogni pilota la prima vittoria lo è“. Non a caso su questo tracciato il ragazzo del Principato ottenne la sua prima vittoria nel Circus (2019).

