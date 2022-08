Formula 1

Charles Leclerc sconsolato dopo la gara a Spa: "La Red Bull è di un altro pianeta sul passo gara rispetto alla Ferrari"

FORMULA 1 - Charles Leclerc ha terminato in sesta posizione il GP Belgio scivolando così in terza posizione nel mondiale piloti a -98 dal leader Max Verstappen. Il monegasco ha espresso le proprie preoccupazioni per l'esagerata differenza sul passo gara tra la Red Bull e la Ferrari sul circuito di Spa: "Le sensazioni sembrano buone, poi si guarda a loro e sono di un altro pianeta...".

