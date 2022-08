Charles Leclerc è soddisfatto dopo la prima giornata di prove libere del GP del Belgio, quattordicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Spa-Francorchamps il monegasco Carlos Sainz, mentre nella FP2 è stato l’olandese Max Verstappen (Red Bull) a porre il proprio sigillo. è soddisfatto dopo la prima giornata di prove libere del GP del Belgio, quattordicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista diil monegasco ha concluso in seconda posizione le due sessioni : nella FP1 a primeggiare è stato il compagno di squadra, mentre nella FP2 è stato l’olandesea porre il proprio sigillo.

Tempi, però, tutti da interpretare. Verstappen, infatti, ha fatto una grande differenza rispetto a tutti nella seconda sessione di libere e ciò è confermato anche dalle parole a Sky Sports di Leclerc. Charles, come tra l’altro Verstappen e altri piloti (Lando Norris, Esteban Ocon, Valtteri Bottas e Mick Schumacher), partiranno dal fondo per aver deciso di cambiare la power-unit

"Nel complesso è stata una giornata positiva. Abbiamo testato tantissime cose, ognuno aveva un programma molto diverso. Per questo è molto difficile valutare esattamente gli equilibri in pista, ma considerando il tutto sono abbastanza fiducioso", ha dichiarato Leclerc.

"Continueremo a lavorare e cercheremo di fare uno step importante nel corso della notte. Non abbiamo prestato molta attenzione al time-attack perché sarà inutile per noi visto che partirò dal fondo, quindi ci siamo concentrati sul passo di gara per rimontare il più in fretta possibile", ha concluso il monegasco che vuol andare forte in gara, sfruttando anche la nuova parte ibrida abbinata al motore fresco.

Charles Leclerc nel box Ferrari durante la seconda sessione di prove libere sul circuito di Spa-Francorchamps, GP del Belgio 2022 Credit Foto Getty Images

Carlos Sainz: "Buon passo gara, punto alla vittoria"

Giornata positiva anche per Carlos Sainz nel primo giorno sulla pista delle Ardenne. Lo spagnolo della Ferrari è apparso decisamente in palla nel corso della FP1, terminata davanti a tutti, mentre nella seconda sessione conclusa al quinto posto (Max Verstappen leader) qualcosa non è andato a buon fine nella ricerca dell’assetto.

Carlos tornerà indietro con il set-up per avere le stesse sensazioni della prima sessione di libere e mettere sulla pista le qualità della Rossa. Sarà una grande opportunità per lui, considerata la vera e propria “pioggia” di penalità a Spa, che hanno riguardato il compagno di squadra Charles Leclerc, Verstappen, Lando Norris, Valtteri Bottas, Mick Schumacher e Lando Norris.L’iberico quindi ha nel mirino la pole-position, ma non vuole stare troppo a pensare a chi sarà della partita e chi no:

"Mi sono trovato a mio agio nel corso di questa prima giornata di libere, specie nella FP1 - ha sottolineato Carlos ai microfoni di Sky Sports -. Nella FP2 l’assetto non era ottimale, mentre Verstappen è stato velocissimo soprattutto nel time-attack, mentre sul passo gara eravamo molto più vicini. Sarà una battaglia, non penso troppo alle penalità di Max e Charles perché avrò comunque dei rivali e il mio obiettivo è la vittoria".

