Red Bull e di Max Verstappen. Il campione del mondo in carica e leader del Mondiale timbra il miglior tempo nella tranche pomeridiana del venerdì (1:45.507), aprendo un grosso gap con gli avversari più importanti. Dopo l'1-2 Ferrari nella prima sessione di prove libere , arriva, puntuale, la risposta dellae di. Il campione del mondo in carica e leader del Mondiale timbra il miglior tempo nella tranche pomeridiana del venerdìaprendo un grosso gap con gli avversari più importanti.

Charles Leclerc conferma la seconda posizione già registrata in mattinata ma scivola a quasi 9 decimi dall'olandese, mentre Carlos Sainz, dopo un fugace exploit nella parte iniziale della sessione, si deve accontentare della quinta posizione a 1.142 di distanza. Il terzo posto va a Lando Norris (+1.082), mentre in quarta piazza si infila Lance Stroll, bravo nello sfruttare con le gomme da bagnato i momenti conclusivi della sessione, quando la pioggia torna a sferzare l'asfalto di Spa.

Charles Leclerc nel box Ferrari durante la seconda sessione di prove libere sul circuito di Spa-Francorchamps, GP del Belgio 2022 Credit Foto Getty Images

Anonime le Mercedes, con Lewis Hamilton inchiodato al sesto posto (+1.386) e George Russell in ottava piazza (+1.535), mentre manca ancora all'appello Sergio Perez. Il secondo pilota della Red Bull non si scosta dalla decima posizione, già tenuta in mattinata, faticando nel trovare il ritmo (+1.839) in ogni condizione di pista e gomme.

Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon, Valtteri Bottas e Mick Schumacher. I tempi delle qualifiche saranno presi comunque in considerazione per stilare la griglia tra il 15° e il 20° posto. Ricordiamo che saranno ben 6 i piloti penalizzati sulla griglia di partenza a causa della sostituzione della power unit e/o altre parti meccaniche. Partiranno dal fondoI tempi delle qualifiche saranno presi comunque in considerazione per stilare la griglia tra il 15° e il 20° posto.

La Top 10 della seconda sessione di prove libere di Spa-Francorchamps

1. Max Verstappen Red Bull 1:45.507 2. Charles Leclerc Ferrari +0.862 3. Lando Norris McLaren +1.082 4. Lance Stroll Aston Martin +1.128 5. Carlos Sainz Ferrari +1.142 6. Lewis Hamilton Mercedes +1.386 7. Fernando Alonso Alpine +1.468 8. George Russell Mercedes +1.535 9. Daniel Ricciardo McLaren +1.748 10. Sergio Perez Red Bull +1.839

