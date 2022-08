Max Verstappen come Charles Leclerc , la Red Bull come la Ferrari . Oltre al pilota monegasco della Ferrari, anche l'olandese campione del mondo in carica partirà dal fondo della griglia sul circuito di Spa in occasione del Gran Premio del Belgio in programma domenica. Sulla sua monoposto, esattamente come è capitato alla Rossa di Leclerc, è stata infatti montata una nuova power unit che comporta la penalità al momento della partenza.