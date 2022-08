al sesto posto, per effetto della penalità di cinque secondi incassata nel finale a causa di un errore compiuto ai box nel penultimo giro. Un errore ancora una volta evitabile, che si inserisce all'interno del trend negativo stagionale della scuderia di Maranello e che fa il paio con quello, ugualmente banale, La grande rimonta di Charles Leclerc, partito dalla quindicesima posizione in griglia per la sostituzione della power-unit, si è fermata al quinto posto. Anzi,, per effetto dellaincassata nel finale a causa di un errore compiuto ai box nel penultimo giro. Un errore ancora una volta evitabile, che si inserisce all'interno del trend negativo stagionale della scuderia di Maranello e che fa il paio con quello, ugualmente banale, commesso nel Q3 delle qualifiche di sabato , quando è stato mandato in pista con un treno di gomme soft nuove per dare la scia a Carlos Sainz.

La penalità per i limiti di velocità superati in pit-lane al penultimo giro

Risalito fino alla quinta posizione, Leclerc è stato fermato alla penultima tornata per montare un nuovo set di rosse e tentare di togliere a Max Verstappen il punto addizionale per il giro più veloce. Il calcoli del box Ferrari però, sono stati imprecisi rispetto al vantaggio non particolarmente tranquillizzante tenuto su Fernando Alonso. Lo spagnolo lo ha superato all'uscita della pit-lane aggredendolo quando le sue gomme erano ancora fuori temperatura, e il contro-sorpasso necessario all'ultima tornata ha impedito la realizzazione di un giro veloce già di per sé difficilissimo, considerando l'enorme gap con la Red Bull di Verstappen.

Leclerc ha tagliato il traguardo in quinta posizione, ma, a gara terminata, è stato retrocesso in sesta a causa della penalità di cinque secondi ricevuta per aver superato i limiti di velocità nella pit-lane durante l'ultima sosta ai box. Niente punto addizionale e altri due persi in favore dell'Alpine. Il tentativo strategico in extremis della Ferrari si è trasformato in un boomerang doloroso.

