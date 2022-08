Leclerc insieme al nuovo propulsore potrà avvalersi anche della parte ibrida evolutà, che farà il suo debutto in questo fine settimana. Si tratta dell’ultimo sviluppo consentito dal regolamento tecnico legato ai motori, uno step che lo scorso anno permise step in avanti importanti e risconti positivi in termini di competitività della vettura nella fase conclusiva dell’annata. Da registrare per la scuderia del Cavallino Rampante, in questo GP, anche il disegno dell’alettone posteriore e del profilo inferiore, con forma modificata per garantire un maggior carico alla monoposto. Ma perché proprio Spa? La scelta di scegliere proprio questo tracciato e non altri è dovuto alle caratteristiche della pista molto lunga e che consente migliori recuperi dal fondo dello schieramento rispetto ad esempio al successivo GP di Zandvoort, dove fra sette giorni in Olanda si correrà il 15° gran premio della stagione.