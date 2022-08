Sergio Perez svetta nella classifica generale termine della terza sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio, 14ma tappa del Mondiale 2022 . Il messicano è stato protagonista nei minuti conclusivi, abile a fermare il cronometro in 1.45.047 con 137 millesimi di scarto sull’olandese Max Verstappen.

Primo e secondo posto per le due Red Bull davanti alla Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz ed alla McLaren del britannico Lando Norris, rispettivamente a +777 ed a +918 millesimi dalla vetta. Ottima quinta piazza per lo spagnolo Fernando Alonso (Alpine), perfetto nel giro conclusivo che gli ha permesso di avere la meglio sull’inglese George Russell (Mercedes) ed al monegasco Charles Lecerc (Ferrari).

Da segnalare un errore da parte di quest’ultimo nei minuti conclusivi dell’ultimo turno di prove libere del week-end. Il #16 del gruppo è infatti finito nella ghiaia alla chicane Fagnes, uno dei tanti tratti in cui da quest’anno è presente la ghiaia per ragioni di sicurezza. La monoposto non ha riportato delle gravi conseguenze e parteciperà regolarmente alle qualifiche che scatteranno alle 16.00.

CLASSIFICA FP3 GP BELGIO F1 2022

1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:45.047 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.137 4

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.777 3

4 Lando NORRIS McLaren+0.918 5

5 Fernando ALONSO Alpine+1.014 3

6 George RUSSELL Mercedes+1.024 4

7 Charles LECLERC Ferrari+1.073 3

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.119 5

9 Esteban OCON Alpine+1.554 3

10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.557 5

11 Daniel RICCIARDO McLaren+1.599 4

12 Lewis HAMILTON Mercedes+1.722 4

13 Nicholas LATIFI Williams+1.764 4

14 Alexander ALBON Williams+1.789 4

15 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.834 5

16 Lance STROLL Aston Martin+1.928 6

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.935 4

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.988 3

19 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.042 5

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+7.447 1

