Si riparte con un uno-due Ferrari nella, quattordicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno e primo weekend di gara dopo una pausa estiva di quattro settimane. Sulla magica pista di Spa-Francorchamps è andata in scena una FP1 abbastanza interlocutoria, a causa di una bandiera rossa e di uno scroscio di pioggia negli ultimi minuti del turno. In ogni caso la scuderia di Maranello ha messo subito in evidenza una buona competitività sull’asciutto, conche ha firmato il miglior tempo assoluto in 1’46″538 rifilando 69 millesimi al compagno di squadra Charles Leclerc e 217 millesimi alla Red Bull del leader iridato Max Verstappen