Tra questi ci sono i primi due della Max Verstappen e , i quali cercheranno di approfittare della lunghezza del tracciato e delle molteplici opportunità di sorpasso rispetto ad altri circuiti per andare a caccia di una rimonta più fattibile. Ma dovranno scattare dal fondo della griglia per gli stessi motivi anche Ocon, Norris, Mick Schumacher e l'Alfa Romeo di Zhou, oltre a Bottas penalizzato di 15 posizioni. Sarà proprio il risultato delle qualifiche a determinare l’ordine di partenza tra questi sei piloti, mentre il finlandese occuperà la settima fila: chi di loro realizzerà il miglior crono guadagnerà la quindicesima casella e a seguire tutti gli altri dalla terzultima fila in giù, perciò è probabile che vedremo l’olandese della Red Bull e il monegasco della Ferrari battagliare fino alla Q3 come se dovessero cercare la pole position, anche se la prima posizione in griglia sarà assegnata presumibilmente a uno dei corrispettivi compagni di squadra, Sergio Perez o Carlos Sainz. Torna la Formula 1 dopo quattro settimane di stop, si riparte dal GP del Belgio per la seconda e decisiva parte della stagione . Si prevedono delle qualifiche pazze sul tracciato di Spa-Francorchamps. Al ritorno dalla lunga pausa estiva, infatti, sono fioccate le penalità in griglia per la sostituzione di nuove componenti della power unit che superano il numero massimo consentito nell’intera annata.della classifica piloti Charles Leclerc , i quali cercheranno di approfittare della lunghezza del tracciato e delle molteplici opportunità di sorpasso rispetto ad altri circuiti per andare a caccia di una rimonta più fattibile. Ma dovranno scattare dal fondo della griglia per gli stessi motivi anche Ocon, Norris, Mick Schumacher e l'Alfa Romeo di Zhou, oltre a Bottas penalizzato di 15 posizioni. Sarà proprio il risultato delle qualifiche a determinare l’ordine di partenza tra questi sei piloti, mentre il finlandese occuperà la settima fila: chi di loro realizzerà il miglior crono guadagnerà la quindicesima casella e a seguire tutti gli altri dalla terzultima fila in giù, perciò è probabile che vedremo l’olandese della Red Bull e il monegasco della Ferrari battagliare fino alla Q3 come se dovessero cercare la pole position, anche se la prima posizione in griglia sarà assegnata presumibilmente a uno dei corrispettivi compagni di squadra,

Siamo pronti quindi ad assistere ad una qualifica dentro le qualifiche a partire dalle ore 16:00. Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale su quanto accade sul tracciato di Spa in DIRETTA SCRITTA.

IL LIVE-BLOGGING DELLE QUALIFICHE DEL GP BELGIO

15:30 - Ricordiamo i sei piloti da tenere d'occhio per stabilire le posizioni in fondo allo schieramento: Verstappen, Leclerc, Ocon, Norris, Mick Schumacher, Zhou. Bottas invece si assicura la quattordicesima posizione nonostante anche lui abbia cambiato alcuni elementi del motore.

15.20 - Situazione meteo a Spa: cielo coperto ma al momento il rischio di pioggia è basso. Le temperature basse però, come si è visto in Ungheria, potrebbero mettere in difficoltà la Ferrari avvantaggiando la Red Bull.

15.10 – Come anticipato, l’attenzione sarà focalizzata su due fronti. Da una parte la sfida per la pole position vera e propria tra i piloti che non hanno subito nessuna penalità in griglia: tra costoro la battaglia potrebbe essere tra la Ferrari di Sainz e la Red Bull di Perez, con i due piloti Mercedes, Russel e Hamilton, un gradino più sotto. Occhio però anche a chi sarà più veloce tra i sei piloti che devono scattare dal fondo della griglia, per cui vedremo Vestappen e Leclerc lottare fino in fondo per la quindicesima piazzola.

15.05 – Amiche ed amici di Eurosport benvenuti al LIVE-BLOGGING delle qualifiche del GP del Belgio.

I risultati delle libere

testacoda sulla ghiaia per Charles in chiusura delle FP3: la monoposto ha toccato le barriere, ma non dovrebbe aver subito importanti danni, se non la sostituzione dell'alettone anteriore. Dopo una prima sessione dominata dalla Ferrari sul circuito di Spa, Max Verstappen ha fatto la voce grossa in FP2 e nell'ultima sessione prima delle qualifiche la Red Bull ha fatto segnare un uno-due che mette pressione alla scuderia di Maranello, con Sainz 3° e Leclerc 7°. Da segnalare unin chiusura delle FP3: la monoposto ha toccato le barriere, ma non dovrebbe aver subito importanti danni, se non la sostituzione dell'alettone anteriore.

Quali piloti partono dal fondo della griglia al GP Belgio e come viene determinato il loro ordine di partenza

Max Verstappen, Charles Leclerc, Esteban Ocon, Lando Norris, Mick Schumacher, Guanyu Zhou e Valtteri Bottas. Ben sette piloti hanno ricevuto una penalizzazione di almeno 15 posizioni per la sostituzione di alcuni elementi della power unit e della trasmissione nella propria monoposto, superando il limite consentito per l’intera stagione. C’è chi, come Verstappen, ha deciso di sostituire l’intero pacchetto e chi, come Leclerc, ha cambiato soltanto alcune componenti, sommando però tante penalità insieme. Da regolamento, una penalità complessiva di più di 15 posizioni viene mutata direttamente in partenza dal fondo della griglia. Bottas, che ne ha ricevute esattamente 15, occuperà sicuramente il quattordicesimo posto nello schieramento. Ma per gli altri sei, come si stabilisce chi deve partire davanti all’altro e chi per ultimo? In questo caso, la discriminante è rappresentata dal risultato delle qualifiche: chi chiuderà più avanti tra i sette piloti citati verrà retrocesso “solo” in quindicesima posizione, il secondo più veloce in sedicesima e così via fino alla chiusura della griglia. Per questo motivo è importante cercare di andare il più avanti possibile.

Leclerc-Verstappen, le tappe del dualismo che infiamma la nuova F1

