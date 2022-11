Gp del Brasile (anzi, il Gp di San Paolo seguendo la denominazione ufficiale in calendario) sarà utile solo per il Mondiale Costruttori e la piazza d'onore in quello Piloti, ma i motivi d'interesse - soprattutto se il meteo si confermasse incerto come previsto - non mancano. Il tracciato di Interlagos, a San Paolo, è stato in più di un'occasione teatro dell'assegnazione del titolo Mondiale : successe con Fernando Alonso su Renault nel 2005 e nel 2006, successe con Kimi Raikkonen nel 2007, che colse l'ultimo titolo Piloti targato Ferrari beffando Lewis Hamilton, e successe con lo stesso Lewis, che l'anno successivo restituì il favore alla rossa di Felipe Massa e trionfò con la McLaren. Quest'anno, invece , il(anzi, il Gp di San Paolo seguendo la denominazione ufficiale in calendario) sarà utile solo per il Mondiale Costruttori e la piazza d'onore in quello Piloti, ma i motivi d'interesse - soprattutto se il meteo si confermasse incerto come previsto - non mancano.

VERSTAPPEN PUNTA NUOVI RECORD

Ad

Il favorito d'obbligo è, ça va sans dire, il solito Max Verstappen. La cui stella iniziò a brillare intensamente proprio qui, nel 2016, in una gara bagnatissima in cui l'olandese si inventò letteralmente diversi sorpassi uscendo dalla traiettoria ideale, a partire da quello sulla Mercedes di Nico Rosberg. Sorpasso che fu peraltro premiato come il migliore della stagione dagli appassionati. Dopo aver staccato Michael Schumacher e Sebastian Vettel nel numero di Gp vinti in una sola stagione, 14, il due volte campione del Mondo mira ad alzare ulteriormente l'asticella ed allungare la sua impressionante striscia. Peraltro l'efficienza aerodinamica, fattore secondario in Messico (con poca resistenza sul dritto, si è andati molto più alla ricerca del carico assoluto), tornerà ad essere decisiva con benefici per la Red Bull, ormai favorita dal pronostico su ogni pista in questa fase della stagione.

GP São Paulo L'ultimo mondiale Ferrari, il primo di Hamilton: il GP del Brasile in 2' 19 ORE FA

CACCIA ALLA PIAZZA D'ONORE

In ballottaggio restano la classifica Costruttori - con la Ferrari impegnata a tenere a distanza Mercedes per il 2° posto e una vera e propria ammucchiata a centro gruppo con l'obiettivo sul 4° - e la piazza d'onore nel titolo Piloti, che al momento vede Sergio Perez davanti con 5 punti di margine su Charles Leclerc. Al di là delle criticità sul chilometraggio delle varie componenti, l'abbrivio è nettamente dalla parte del messicano, mentre il monegasco sconta l'avvitamento tecnico di una Ferrari che, dopo i problemi emersi dall'estate in poi sulla gestione del consumo gomme, si trova ora a fare i conti anche con diverse problematiche al motore.

FERRARI, TIMORI ANCHE SUL MOTORE

Perché a Maranello, dopo le oggettive difficoltà sorte dall'estate in poi sulla gestione del degrado gomme, preoccupa anche la power unit. Che secondo alcuni spifferi, soffrirebbe di una forma di'surge' sul compressore, ovvero un fenomeno di instabilità nel funzionamento del turbo-gruppo che può minare persino l’integrità strutturale del motore termico. Ragion per cui in Messico, a 2200 metri di altitudine, si è scelto di abbassare la potenza delle power unit per evitare rotture come quelle capitate a Leclerc in Spagna e a Baku. In Brasile si corre a 700 metri di altitudine, come in Austria dove vinse Leclerc, ma dove Sainz si ritrovò col motore in fiamme. Un problema non da poco, che rischia di riverberarsi anche sul 2023 come del resto quello telaistico, che dall'introduzione della famigerata direttiva 039 in poi ha trasformato la SF-75 da monoposto gentile sulle gomme a vera e propria mangia pneumatici.

DIRETTIVA 039 SCONFITTA POLITICA

Mattia Binotto nega fortemente che la causa sia la direttiva, ma sembra più che altro un modo per non ammettere una pesante sconfitta politica laddove la Federazione ha praticamente cambiato le regole di controllo sulle altezze da terra a stagione in corso. Ed è ormai acclarato come la rossa andasse forte soprattutto girando molto bassa, mentre ha iniziato a soffrire quando si è reso necessario alzare la vettura da terra. Di lì in poi, del resto, la Mercedes ha potuto concentrarsi sulla macchina e non più sul porpoising, crescendo in prestazioni, mentre la Red Bull - budget cap o meno - ha azzeccato il progetto fin dall'inizio, e non ha mai sofferto per un solo metro il fenomeno del saltellamento verticale.

OCCASIONE MERCEDES

Se il secondo posto nel Costruttori appare una scalata impervia, in Mercedes si punta ancora a vincere almeno un Gp nel 2022. Primo fra tutti Lewis Hamilton, che diverrebbe l'unico pilota ad aver vinto almeno un Gp in ogni stagione disputata. La W16 è cresciuta al punto da provare a lottare con la Red Bull nelle due tappe americane, ma non ancora per starle davanti. Tuttavia a Interlagos è previsto meteo instabile per l'intero week end, con robuste possibilità di pioggia sia nella terza ed ultima Sprint Race stagionale, sia in gara. E a quel punto l'impresa, se gestita al meglio dal punto di vista delle strategie, potrebbe divenire possibile.

L'ultimo mondiale Ferrari, il primo di Hamilton: il GP del Brasile in 2'

Formula 1 Crozza-Binotto sul rincaro benzina: "Le nostre Ferrari vanno a pellet..." 08/11/2022 ALLE 11:03