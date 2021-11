per rompere l'equilibrio e rimettersi a dettare il passo, come nelle prime uscite stagionali. L'orgoglio e la classe di Hamilton stanno tenendo accesa la luce in casa Mercedes, ma la piega è evidente, e le nove vittorie stagionali di Max (a quattro) dicono molto al di là dei 19 punti di distacco fra i due. Dopo aver ribaltato il pronostico ad Austin ed averlo rispettato in Messico, Max Verstappen cerca di sfruttare l'abbrivio per piazzare l'allungo decisivo su Hamilton a Interlagos, dove domenica si corre il Gp del Brasile , quart'ultima prova del Mondiale 2021 di Formula 1. Un Mondiale tirato ed equilibrato fino alle ultime settimane, quando la Red Bull sembra aver trovato la formula giustasso, come nelle prime uscite stagionali. L'orgoglio e la classe di Hamilton stanno tenendo accesa la luce in casa Mercedes, ma la piega è evidente, e le nove vittorie stagionali di Max (a quattro) dicono molto al di là dei 19 punti di distacco fra i due.

MAX TENTA LA FUGA BUONA

La partenza suicida, i tesissimi messaggi radio fra Lewis e il box, il lavoro quasi disperato sul setup della macchina fin dentro le qualifiche, la ricerca spasmodica di una strategia per sparigliare le carte: sono stati parecchi a Città del Messico i segnali di una situazione di svantaggio tecnico e psicologico che la Mercedes ha denunciato rispetto al diretto avversario. E se il circuito Hermanos Rodriguez sembrava tagliato perfettamente sulle misure della Red Bull, quello di Interlagos non lo è di meno. Per questo la tappa brasiliana può davvero portare l'olandese a dare la spallata decisiva al vacillante impero anglo-teutonico. Nelle ultime due gare ha provato due scatti cui Hamilton ha reagito alzandosi sui pedali e raccogliendo tutte le energie residue per restare a ruota. In Brasile può tentare quello della fuga buona, che schianta l'avversario e ti porta al traguardo solo a braccia alzate.

INCOGNITA SPRINT QUALIFYING

Con altri 7 punti su un Hamilton eventualmente 2°, Verstappen allungherebbe a 26 punti di vantaggio dai 19 attuali, in pratica una gara di vantaggio a tre dal termine. Ma ad Interlagos torna la Sprint Qualifyng, che assegna 3 punti al primo classificato, 2 al secondo e 1 al terzo. Dunque al termine del week end potrebbero essere molti di più oppure molti di meno, se la Mercedes riuscisse a sfruttare la variabile. Un appiglio per il team di Toto Wolff, che rischia però di trasformarsi in un boomerang se la RB16-B fosse superiore anche sul tracciato brasiliano, come pronostico vorrebbe.

LEWIS TIENE DURO, MA L'ARIA E' CAMBIATA

L'atmosfera in casa Mercedes è quella del crepuscolo. Un'epoca dominata in lungo e in largo, quasi dieci anni di tirannia assoluta nella formula turboi-brida, che rischia di chiudersi con una sconfitta bruciante, che negherebbe il 'percorso netto' al team campione del Mondo dal 2014 al cambio di regolamento e soprattutto l'agognato ottavo titolo a Lewis Hamilton. Il quale non molla di un centimetro, sprona i tecnici, cerca soluzioni, spinge come un dannato e si tiene alle spalle l'altra Red Bull, quella di Perez. Eppure forse in cuor suo ha già capito che solo un miracolo può invertire la rotta. L'espressione è ombrosa, e anche i giochini psicologici sono finiti nel cassetto. L'aria è cambiata, e il Brasile - fuor di cartolina - appare davvero come l'ultima spiaggia, indipendentemente dalle incognite degli sconosciuti Quatar e Arabia Saudita.

FERRARI, IL NUOVO MOTORE FUNZIONA O NO?

Al di là della conquista del 3° posto nel Costruttori, il Messico ha lasciato qualche ferita anche in casa Ferrari. Dove qualcuno aveva timidamente sperato in un possibile exploit e si è invece ritrovato con un doppiaggio e l'Alpha Tauri davanti. Qualcosa non ha funzionato, e fra gli addetti ai lavori si è sparso qualche dubbio relativamente al nuovo motore (nuovo per la sola parte elettrica). Il sito funoanalisitecnica.com riporta per esempio un grafico da cui si evince che, da quando monta la nuova unità, la Ferrari ha visto aumentare il suo distacco dalla Mercedes da 0,10 a 0,12 secondi al chilometro, passando per di più da un gap medio di 0,48 (calcolato su pista di 5 km) a uno di 0,61 secondi. E che in termini di distacco dalle Mercedes, in Messico ha ottenuto il peggior risultato dopo l'Ungheria. Dunque l'evidenza che il nuovo sistema ibrido introdotto con l’ultima specifica del propulsore 065/6, e che sarà sulla power unit del 2022, non avrebbe dato i risultati sperati.

Analizzando però i dati da un altro punto di vista, il Gp di Città del Messico ha detto anche altro: la velocità di punta non è mai mancata (quarta migliore sul traguardo e ottava alla prima staccata), e l'uscita dall'ultima curva era ottima, segno che la SF-21 riusciva a scaricare a terra la potenza al livello dei migliori. E del resto a Istanbul e ad Austin si era vista per la prima volta in stagione una rossa in grado di superare sul dritto. Sul tracciato intitolato ai fratelli Rodriguez, alla Ferrari è piuttosto mancato il passo nella parte centrale, piena di curve medio-veloci, e ancor più nel terzo settore, quello più lento. Il che è strano, perché proprio nella motricità sul lento la macchina aveva il suo punto di forza a inizio stagione. Evidentemente la coperta è corta, ma non è detto che sia la power unit il problema.

Perez-show per le strade di Città del Messico con la sua Red Bull

