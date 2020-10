"Ti scrivo per aggiornarti che abbiamo risolto gli accordi con Rio Motorsports LLC per celebrare e promuovere gli eventi della Formula 1 a Rio de Janeiro. Siamo pronti a eseguire e annunciare questi accordi non appena gli organi competenti di Rio de Janeiro, INEA / CECA, avranno rilasciato le licenze necessarie", le parole di Carey in riferimento alle licenze necessarie per dare il via ai lavori di costruzione del circuito nella regione interessata. Un cambio di sede di cui si parlava già da mesi per i grossi problemi economici a Interlagos, che hanno portato evidentemente la Formula 1 a guardare ad altro per riproporre l'appuntamento brasiliano, quest'anno non previsto in calendario a causa della pandemia.