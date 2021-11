Con una clamorosa prova di forza Lewis Hamilton vince il Gp del Brasile a Interlagos e tiene vive le sorti del Mondiale di Formula 1 2021. Battuto in pista Max Verstappen, in testa per tre quarti di gara e protagonista di una battaglia ad alta intensità con la Mercedes del diretto avversario. Un Hamilton che sembrava lontanissimo dal titolo solo sabato pomeriggio, quando partiva 20° nella qualifica sprint per una irregolarità sul suo Drs, e alla partenza del Gp, in 10^ posizione per la sostituzione del mortore endotermico. Con due gare da fuoriclasse l'inglese ha invece mandato un segnale forte alla Red Bull: il campionato è apertissimo, e lo sarà fino alla fine. Terza l'altra Mercedes di Bottas. Le Ferrari chiudono al 5° e 6° posto con Lecler e Sainz.

ORDINE D'ARRIVO

Lewis Hamilton Mercedes 1 Max Verstappen Red Bull + 10:378 Valtteri Bottas Mercedes + 13:876 Sergio Perez Red Bull + 41:018 Charles Leclerc Ferrari + 48:068 Carlos Sainz Ferrari + 51:380 Pierre Gasly Alpha Tauri 1 giro Fernando Alonso Alpine 1 giro Esteban Ocon Alpine 1 giro Lando Norris McLaren 1 giro

MOMENTI CHIAVE

Partenza, Max va - Al semaforo verde Verstappen restituisce a Bottas il favore di sabato, sorprendendolo alla staccata di curva 1 e prendendosi subito la leadership. Il finlandese viene sfilato anche da Perez, mentre Hamilton recupera subito qualche posizione con un buono scatto ed un gran sorpasso all'esterno su Galsy nella zona più lenta del circuito.

Giro 5/71, Lewis c'è - Nel giro di cinque tornate lo scatenato inglese supera le due Ferrari, ha strada libera da Bottas e si lancia all'inseguimento delle due Red Bull, che su gomme gialle tengono comunque un ottimo ritmo.

Giro 11/71, Red Bull in difesa - La ripartenza dopo alcune tornate dietro la Safety car - a causa di detriti in pista - delinea la Red Bull in difesa da Lewis: Verstappen aspetta fin quasi sulla linea del traguardo per riaccelerare, in modo da non dare spazio alla velocità sul dritto di Hamilton per attaccare Perez e lui.

Giro 19/71, Hamilton fa le prove generali - Hamilton si attacca agli scarichi di Perez e prova l'attacco: la prima volta il messicano reagisce alla gran staccata del britannico con un controsorpasso sul rettilineo opposto, ma al secondo tentativo Lewis passa e resta davanti, a sandwich fra le Red Bull.

Giro 28/71, su gomme dure la musica cambia - Dopo il primo pit stop, in cui si montano gomme dure (tranne la Ferrari che sceglie ancora le gialle), la Mercedes è chiaramente più veloce della Red Bull, e Hamilton inizia a spingere Verstappen. L'olandese capisce l'antifona e anticipa poi la seconda sosta per non dare spazio all'undercut, ma dopo la seconda sosta Lewis è ancora più attaccato ai suoi scarichi.

Giro 48/71, la battaglia - Dopo diversi giri passati a mettere pressione, Hamilton rompe gli indugi e prova l'attacco in esterna alla staccata di curva 4: Verstappen resiste forse con un eccesso di difesa, che porta entrambi i piloti oltre i cordoli. Nessuna investigazione dalla direzione gara.

Giro 59/71, il sorpasso - Dopo un secondo tentativo andato a vuoto, Hamilton prepara alla perfezione il sorpasso uscendo velocissimo da curva 3 e sfruttando il rettilineo opposto. Verstappen prova a ondeggiare per coprire più pista possibile, ma deve arrendersi all'inglese che allunga e saluta.

