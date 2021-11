Max Verstappen è stato punito con una multa di 50.000 euro per avere toccato con la mano l’ala posteriore della Mercedes di Lewis Hamilton in regime di parco chiuso, al termine è stato punito con una multa di 50.000 euro per avere toccato con la mano l’ala posteriore della Mercedes diin regime di parco chiuso, al termine delle qualifiche del GP del Brasile, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Interlagos. Il leader del campionato, con 19 punti di vantaggio sul britannico, si è dunque salvato con una semplice ammenda pecuniaria e non dovrà scontare penalità sulla griglia di partenza della Sprint Race, in programma questa sera a partire dalle ore 20.30.

Decisione clemente dopo una giornata di indagini

I commissari di gara sono giunti a questa decisione dopo praticamente un’intera giornata dall’accaduto, fatto notare primariamente attraverso un video girato da uno spettatore e successivamente da altre immagini provenienti dalle monoposto in gara. Il pilota della Red Bull ha violato l’articolo 2.5.1 del Codice Sportivo Internazionale della FIA, che impedisce di toccare le vetture, onde evitare di modificarle. Secondo la sentenza, le immagini provenienti dalla Mercedes di Lewis Hamilton hanno mostrato che non c’è stato un movimento dell’ala quando Verstappen ha passato sopra le sue dita e che non aveva la forza sufficiente per modificare il componente.

Per questo motivo si è deciso di punire l’olandese con una ammenda, ingente rispetto agli standard ma che di certo non cambierà più di tanto la vita del pilota. Scatterà dalla pole position nella Sprint Race.

Hamilton in fondo allo schieramento per ala mobile irregolare

E' andata decisamente peggio a Lewis Hamilton e alla Mercedes. Il pilota britannico, che ieri aveva conquistato la pole position imponendosi nelle qualifiche , è stato squalificato per ala irregolare e partirà ultimo nella Sprint Race in programma fra poche ore (alle 20:30 italiane) sul tracciato di Interlagos. Alla base della decisione c'è il fatto che, l’apertura del suo DRS (ala posteriore) supera gli 85 millimetri consentiti dal regolamento. Al pilota della Mercedes sono stati tolti i tempi ottenuti nel time attack e dunque scatterà dal fondo dello schieramento.

La vettura numero 44 - si legge nel comunicato - è squalificata dal risultato delle qualifiche (Art. 12.4.1 m del codice sportivo della FIA). Il delegato tecnico ha riferito che l’auto ha fallito il test progettato per verificare i requisiti dell’ultimo comma dell’art. 3.6.3 del Regolamento tecnico 2021 della FIA. […] C’è uno spazio tra la parte superiore e quella inferiore dell’ala posteriore. Quando il DRS non è attivato questo spazio deve essere compreso tra i 10 mm ed i 15 mm. La macchina ha passato questa parte della prova. Quando è attivato il DRS, invece, lo spazio deve essere compreso tra i 10 mm e gli 85 mm. Il controllo non è stato superato. Questo test è stato ripetuto quattro volte con due diversi calibri. Il risultato non è cambiato. A questo punto i Commissari Sportivi hanno ufficializzato che la vettura 44 ha fallito il test indicato in TD/011-19 ed è quindi in violazione dell’Art 3.6.3. I delegati concordano con il Concorrente che si tratta di qualcosa che è andato storto, ma non ha riscontrato circostanze attenuanti. Inoltre, l’articolo 1.3.3 del Codice sportivo internazionale afferma che “non deve costituire una difesa affermare che non è stato ottenuto alcun vantaggio prestazionale”. Pertanto, i Commissari non hanno potuto fare altro che disporre la consueta sanzione per il mancato rispetto tecnico ovvero la squalifica dalla sessione”.

La nuova griglia di partenza della Sprint Race di Interlagos

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Sergio Perez (Red Bull)

4. Pierre Gasly (AlphaTauri)

5. Carlos Sainz (Ferrari)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Lando Norris (McLaren)

8. Daniel Ricciardo (McLaren)

9. Fernando Alonso (Alpine)

10. Esteban Ocon (Alpine)

11. Sebastian Vettel (Aston Martin)

12. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

13. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

14. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

15. Lance Stroll (Aston Martin)

16. Nicholas Latifi (Williams)

17. George Russell (Williams)

18. Mick Schumacher (Haas)

19. Nikita Mazepin (Haas)

20. Lewis Hamilton (Mercedes)

