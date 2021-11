Spettacolo ed emozioni a raffica durante il Gran Premio di San Paolo, in Brasile quart'ultima prova del Mondiale 2021 di Formula 1. L'episodio clou della gara va in scena durante il 48° giro (dei 71 previsti) e protagonisti, nemmeno a dirlo, sono Max Verstappen e Lewis Hamilton. Tutto nasce da un attacco del britannico della Mercedes che, in concomitanza della staccata della curva 4, attacca all'esterno l'olandese della Red Bull. La difesa di Verstappen è estrema e si concretizza in una traiettoria compiuta senza tenere conto della presenza di Hamilton al suo fianco: entrambi i piloti finiscono sul cordolo e rientrano con l'olandese ancora davanti. Sull'episodio la direzione di gara non rileva la necessità di effettuare alcun tipo di investigazione, una decisione che scatena il sarcasmo via radio di Hamilton ("ovviamente", dice ironicamente il campione del mondo in carica). Il sorpasso capolavoro di Hamilton si perfezionerà comunque qualche giro più tardi sul rettilineo proprio prima della curva 4.

