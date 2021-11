Lewis Hamilton vince il Gran Premio di San Paolo, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021 e, in un colpo solo, riapre il discorso per la lotta al titolo. Sul tracciato di Interlagos il campione del mondo in carica, che partiva dalla decima posizione per colpa delle 5 posizioni di penalità per la sostituzione del motore endotermico, centra uno dei successi più importanti della sua carriera. Dopo aver rincorso Max Verstappen per quasi 60 giri, il britannico lo ha superato alla Reta Oposta, andandosi a prendere di forza un successo davvero splendido. L’ennesima dimostrazione della forza del portacolori della Mercedes che saluta il Brasile con 14 lunghezze da recuperare nei confronti del rivale diretto, rilanciando le proprie chance verso il sogno dell’ottavo titolo iridato.

"Il weekend più duro della mia vita"

"Davvero tutto fantastico - spiega Hamilton a fine gara -. Il pubblico è stato meraviglioso, mi ha sostenuto lungo tutto il corso del weekend in una maniera incredibile, era da Silverstone che non mi capitava. Sono stato sorpreso e onorato. Il team ha svolto un lavoro clamoroso e anche Valtteri Bottas, terzo, ha portato a casa punti pesanti per la classifica costruttori. Io, dal mio punto di vista, ho spinto al massimo, ma partire dal decimo posto non è stato facile. Davvero il weekend più duro della mia vita perché tutto sembrava andarmi contro. Alla vigilia del fine settimana non avrei mai pensato di recuperare così tanti punti, ma non bisogna mai mollare, bisogna sempre spingere e lottare. Una iniezione di fiducia per la prossima gara".

