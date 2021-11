rifilando oltre 3 decimi alle Red Bull sul giro secco. Lewis Hamilton parte forte a Interlagos ed è subito il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di San Paolo 2021, valevole come quartultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il sette volte campione iridato, che sconterà 5 posizioni di penalità sulla griglia di partenza della gara domenicale, ha sfruttato al meglio il nuovo motore endotermico Mercedessul giro secco.

1’09″050 il miglior tempo assoluto firmato dal “Re Nero”, estremamente competitivo nella simulazione di qualifica con gomme soft anche al terzo tentativo di giro veloce sullo stesso treno di pneumatici. Buoni segnali comunque in casa Red Bull in ottica iridata (grazie alla penalità di Hamilton) per Max Verstappen, subito a proprio agio sulla pista brasiliana ma incapace di tenere il passo del rivale britannico a fine turno con gomme morbide.

Ad

GP São Paulo Hamilton penalizzato di 5 posizioni nel GP del Brasile! 2 ORE FA

Verstappen paga 367 millesimi di ritardo da Lewis, con la seconda Red Bull di Sergio Perez al terzo posto in classifica (a 0.442 dalla vetta) davanti alla Mercedes del finlandese Valtteri Bottas (a 0.517 dal titolato compagno di squadra). Ferrari lontana dal vertice ma decisamente davanti alle McLaren nella lotta per il terzo posto costruttori.

Carlos Sainz e Charles Leclerc sono rispettivamente in sesta e settima piazza a 1″ dalla testa, accusando un paio di decimi di gap dall’AlphaTauri di Pierre Gasly senza essere riusciti a migliorare notevolmente con le gomme soft dopo un ottimo run con le medie. Completano la top10 le Alpine di Esteban Ocon e Fernando Alonso, entrambi con una mescola di svantaggio, oltre all’Aston Martin di Sebastian Vettel.

Classifica FP1

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:09.050 7

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.367 4

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.442 6

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.517 6

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.830 4

6 Carlos SAINZ Ferrari+1.074 6

7 Charles LECLERC Ferrari+1.092 6

8 Esteban OCON Alpine+1.095 4

9 Fernando ALONSO Alpine+1.151 3

10 Lance STROLL Aston Martin+1.302 7

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.324 4

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.363 7

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.393 4

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.537 5

15 Lando NORRIS McLaren+1.560 5

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.835 6

17 Nicholas LATIFI Williams+1.852 3

18 George RUSSELL Williams+1.888 4

19 Daniel RICCIARDO McLaren+1.940 4

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.292 6

"Ciao Palermo, Monza is calling": Verstappen, che cavalcata

GP São Paulo GP del Brasile 2021 in Diretta tv e Live-Streaming 08/11/2021 A 12:41