Le pagelle del Gran Premio del Brasile, 19esima prova del Mondiale di Formula 1 2021. Weekend di spettacolo puro per Lewis Hamilton , che spegne il sorriso sulla bocca di Max Verstappen . Impalpabili Bottas e Perez, buona gara per i ferraristi anche se lontani dai primi quattro. I voti.

Lewis Hamilton (Mercedes) 1° classificato: voto 10 - Un weekend, il suo, che avrà fatto sorridere anche gli americani di Liberty Media, sempre ansiosi di estrarre il massimo dello spettacolo dalle gare di Formula 1. Quindici sorpassi in ventiquattro giri sabato, altri dieci nel Gp, coronati dalla battaglia vinta in pista con Max Verstappen. Un mix di forza, talento e solidità mentale che distilla show allo stato puro. E che soprattutto riapre un Mondiale che sabato sembrava finito. Epico.

Ad

Max Verstappen (Red Bull) 2° classificato: voto 7,5 - Il più sembrava fatto allo start, quando era riuscito a riprendersi la leadership persa alla partenza della qualifica sprint. Duro anche nel finale su Hamilton, quasi fino all'eccesso di difesa. Non sbaglia quasi nulla, ma questa sconfitta in pista è amara oltre le previsioni, che peraltro lo davano favorito. Ha ancora 14 punti di vantaggio da gestire, ma ora non basta più puntare solo sui secondi posti. Un calcolo matematico che poco interessa a visiera calata, ma che diventa comunque un fattore.

Formula 1 Verstappen 'spinge' Hamilton fuori pista: che battaglia! 3 ORE FA

Lewis Hamilton e Max Verstappen sul podio del Gran Premio del Brasile a San Paolo - Mondiale 2021 Credit Foto Getty Images

Valtteri Bottas (Mercedes) 3° classificato: voto 5 - Sul podio grazie ad una virtual safety Car che gli consente di passare Perez nel secondo pit stop, ma ancora una volta protagonista di una gara incolore. Troppo morbido in partenza, quando si fa sfilare da Verstappen e, peggio ancora, da Perez. Impalpabile dopo. In veleggiamento.

Sergio Perez (Red Bull) 4° classificato: voto 5,5 - Visto il passo delle Mercedes il 4° posto ci sta, e senza il sorpasso ai box avrebbe potuto giocarsela per il podio. Ma vale per lui il discorso che vale per Bottas: i 'secondi' decidono poco o nulla nella lotta iridata.

La Red Bull di Sergio Perez durante il Gran Premio del Brasile di Formula 1 a San Paolo - Mondiale 2021 Credit Foto Getty Images

Charles Leclerc (Ferrari) 5° classificato: voto 7 - Oggi è lui il volto allegro della Ferrari, grazie soprattutto ad una partenza azzeccata e ad un passo reso migliore dagli interventi sul setup rispetto a quello di sabato . La Ferrari si consolida al 3° posto della classifica Costruttori, lui può puntare al 5° in quella Piloti.

Carlos Sainz (Ferrari) 6° classificato: voto 5,5 - Ruoli invertiti col compagno di squadra 24 ore dopo la sprint race: sbaglia la partenza dalla terza casella e si ritrova quasi subito 6°, poi non può fare altro che tenere il ritmo e chiudere dietro Leclerc ma davanti a Gasly, che in Messico era stato l'incubo dei ferraristi.

Fernando Alonso (Alpine) 8° classificato: voto 7 - Non benissimo nella qualifica sprint, rimedia con una gran gara sia sul ritmo che sulle strategie. Chiude davanti a Ocon e con diversi duelli vinti. Vecchia scuola.

Lando Norris (McLaren) 10° classificato: voto 6 - Weekend duro per la McLaren, in crisi con le gomme fin dalle libere e mai veloce sul giro. Ricciardo non è mai in gara, lui è vittima di una foratura in partenza e alla fine raddrizza una gara tutta in salita, chiudendo in zona punti. Resiliente.

Una fase del Gran Premio del Brasile di Formula 1 a San Paolo - Mondiale 2021 Credit Foto Getty Images

Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 12° classificato: voto 7 - Parte dalla pit lane, non cambia le gomme alla prima Safety car ma conduce un'ottima gara in rimonta, chiudendo col 13° posto che gli consente la macchina. Fino all'ultimo chilometro.

Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 15° classificato: voto 4,5 - Ci eravamo illusi avesse finalmente trovato il modo di stare vicino a Gasly, il week end brasiliano lo riporta alla casella di partenza: tempi alti, contatti in pista e tanta, troppa confusione. E con la Honda in uscita, un sedile non più così solido.

Hamilton: "Continuiamo a combattere contro il razzismo"

GP São Paulo Red Bull ha potuto cambiare l’ala, Wolff infuriato 3 ORE FA