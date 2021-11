Valtteri Bottas fa il suo dovere e vince con pieno merito , diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di F1 2021. Per il pilota finlandese, quindi, arriva la pole position della gara di domani, la numero 20 della sua carriera. Sul tracciato di Interlagos il portacolori della Mercedes sfrutta nel migliore dei modi le gomme soft, brucia Max Verstappen al via che partiva con le medie e, con il passare dei giri, lo tiene a bada, gestendo il degrado dei suoi pneumatici, ma senza dare mai chance all’olandese di attaccarlo e sopravanzarlo, facendo un favore al suo compagno di scuderia Lewis Hamilton che, nel frattempo, metteva in atto una clamorosa rimonta dall’ultima alla quinta posizione. Ecco le impressioni dei protagonisti. la Qualifying Race del Gran Premio di San Paolo , diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di F1 2021. Per il pilota finlandese, quindi, arriva la pole position della gara di domani, la numero 20 della sua carriera. Sul tracciato di Interlagos il portacolori della Mercedese, con il passare dei giri, lo tiene a bada, gestendo il degrado dei suoi pneumatici, ma senza dare mai chance all’olandese di attaccarlo e sopravanzarlo, facendo un favore al suo compagno di scuderia Lewis Hamilton che, nel frattempo, metteva in atto una clamorosa rimonta dall’ultima alla quinta posizione. Ecco le impressioni dei protagonisti.

Valtteri Bottas (Mercedes, pole position)

Ad

“La partenza è stata la chiave di questa sprint race. Abbiamo azzardato montando le gomme soft, ma con il senno di poi ha fatto tutta la differenza, dato che sono stato in grado di sopravanzare Max Verstappen sin dai primi metri. Dopo aver preso il comando delle operazioni ho provato a gestire macchina e gomme, dato che sapevo che avrei dovuto sopravvivere. Max mi ha ripreso in fretta con le gomme medie ed è stata dura tenerlo dietro nel finale. Per mia fortuna vedevo che faceva fatica a seguirmi nelle curve più importanti, specialmente quella che immette sul rettilineo del traguardo”.

GP São Paulo Bottas vince la Sprint Race, Max 2°, Sainz 3°. Hamilton da 20° a 5°! 2 ORE FA

Max Verstappen (Red Bull, 2° classificato)

"La partenza non è stata una delle migliori, avevo la mescola più dura ed ho faticato. Il passo è abbastanza buono, ma se non hai un ritmo simile non è facile superare. Le Mercedes sono più veloci in rettilineo".

Carlos Sainz (Ferrari, 3° classificato)

"La partenza è stata fantastica! Ne avevo bisogno, ci lavoravo da tanto, volevo migliorare in questo, e ci ho provato in tutta la seconda parte della stagione. Oggi sono partito benissimo, e questo mi dà tanta fiducia. Alle prime tre curve ho attaccato forte, volevo recuperare quante più posizioni possibile. Devo dire che è stato difficile lottare con Max, poi con Perez per tenere la terza posizione; ho faticato a gestire le gomme soft ma ce l’ho fatta. In curva 1 eravamo sempre molto vicini, ma sono riuscito a difendermi. Il passo avuto quest’oggi va senz’altro considerato per domani; al tempo stesso, oggi il meteo era più fresco rispetto a quello che ci sarà domani, alle 14.00, e le soft ne hanno giovato. Vedremo domani come andrà".

Carlos Sainz Credit Foto Getty Images

Lewis Hamilton (Mercedes, 5° posto)

"Oggi in pista mi sono veramente divertito tantissimo. Dopotutto non potevo fare diversamente, partivo ultimo e volevo godermi la sprint race. Non sapevo sinceramente quale risultato avrei potuto cogliere, ma non volevo che niente di quanto era accaduto potesse abbattermi e limitarmi. Oggi ho preso tanta energia dai fan sulle tribune. Riuscendo a mettere in atto questa rimonta sono nella condizione di non essere troppo distante da chi domani lotterà per il podio. Non sarà una impresa facile ma, senza dubbio, parto da un punto migliore rispetto ad oggi. Sono molto contento del bilanciamento della vettura e del lavoro che stiamo continuando a fare. Sarà una bella gara".

Charles Leclerc (Ferrari, 7° classificato)

"Fin dal via ho capito che il feeling con le mescole non era buonissimo e devo capire il motivo. La macchina va forte, lo dimostra Carlos (Sainz), ma sono io che non sto facendo quello devo. E’ necessario analizzare e fare il meglio possibile per domani. Mi sono fatto sorpassare troppo facilmente e non va bene. Domani voglio recuperare terreno, ma è necessario capire cosa non ha funzionato".

Da Lauda a Grosjean, gli incidenti miracolosi della F1

GP São Paulo Bottas vince la Sprint Race, Max 2°, Sainz 3°. Hamilton da 20° a 5°! 2 ORE FA