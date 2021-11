Lewis Hamilton in pista è sempre uno di quelli da battere. Partito dalla 20esima posizione, infatti, il pilota della Mercedes Penalizzazioni o no,in pista è sempre uno di quelli da battere. Partito dalla 20esima posizione, infatti, il pilota della Mercedes si è letteralmente mangiato la sprint race , superando uno dopo l'altro tutti quelli che gli stavano davanti. Se fosse stato un GP e non uina gara-lampo, probabilmente avrebbe potuto puntare al podio, se non alla vittoria.

Il team radio alla fine della prova

Mazepin, Schumacher, Russell, Latifi, Stroll, Giovinazzi, Raikkonen, Tsunoda, Vettel, Ocon, Alonso, Ricciardo, Norris, Leclerc, Gasly si sono visti superare dalla freccia d'argento che ha visto davanti a sé, alla fine, solo bottas, Verstappen, Sainz e Perez. Una cavalcata incredibile, dove Lewis è stato capace anche di evitare il testacoda di Raikkonen al secondo giro e di tenere il piede sull'acceleratore per tutto il tempo.

Geniale il team radio alla fine, dove piovono complimenti per il pilota che rammenta "Non è ancora finita" e dal box ironizzano, con evidente riferimento alla maximulta comminata a Verstappen

Ah, Lewis, giusto per essere sicuri... Non toccare nessuna macchina e non controllarne nessuna in alcun modo.

