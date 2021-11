Hamilton contro Verstappen, Verstappen contro Hamilton. Finalmente abbiamo un Mondiale e anche con qualche colpo proibito. Non è passata inosservata la manovra di Verstappen per tenere la testa della corsa, eravamo al 48° giro, su Hamilton alla curva 4, quando entrambi erano andati larghi. Gli steward del circuito di Interlagos hanno visto tutto e la direzione di corsa, presieduta da Michael Masi, ha optato contro, Verstappen contro Hamilton. Finalmente abbiamo un Mondiale e anche con qualche colpo proibito. Non è passata inosservata la manovra di Verstappen per tenere la testa della corsa,, su Hamilton alla curva 4, quando entrambi erano andati larghi. Gli steward del circuito di Interlagos hanno visto tutto e la direzione di corsa, presieduta da Michael Masi, ha optato per non fare ulteriori indagini . Hamilton - inoltre - ha poi superato Verstappen 11 giri più tardi, andando a vincere il GP del Brasile , rosicchiando così qualche punto in classifica.

La Mercedes, però, non ha accolto favorevolmente questa decisione da parte della direzione di corsa e ha richiesto la revisione del giudizio su quel tipo di episodio. Per la Scuderia tedesca lì ci sarebbe stata una irregolarità da parte di Verstappen e serve giudicarla come tale.

Mercedes-AMG F1 Team conferma che oggi abbiamo richiesto un diritto di revisione ai sensi dell’articolo 14.1.1 del Codice sportivo internazionale, in relazione all’incidente alla curva quattro tra l’auto 44 [Hamilton] e l’auto 33 [Verstappen] al giro 48 del Gran Premio del Brasile 2021, sulla base di nuove prove non disponibili per gli steward al momento della loro decisione. [Il comunicato della Mercedes]

Ci sarebbero quindi nuove prove che attesterebbero l'irregolarità di Verstappen. Gli steward nelle prossime ore si riuniranno nuovamente per valutare queste 'nuove prove'.

