Dopo un anno di assenza per pandemia, si torna a gareggiare in Brasile dallo storico circuito di Interlagos. Back to back per la Formula 1, con Max Verstappen lanciato verso il titolo. L'olandese viene da due vittoria di fila schiaccianti e in Brasile tenterà la tripletta. Il tracciato è favorevole alla Red Bull che, in quasi tutti i tracciati, si sta rivelando più performante della Mercedes. Lewis Hamilton prova a tenere alto il morale della squadra della Stella, ma ora è lontano 19 punti e ha bisogno di un miracolo in queste ultime corse. C'è in ballo anche il costruttori, con la Mercedes avanti di un solo punto rispetto alla Red Bull. Costruttori che interessa anche alla Ferrari, che in Messico ha superato la McLaren in classifica e ora è la terza forza del campionato. Il Brasile sarà teatro anche della terza e ultima sprint qualyfing stagionale. Per cui qualifiche vere il venerdì sera, gara spint il sabato.

Programma GP del Brasile

Venerdì 12 novembre

Libere 1: ore 16:30 - 17:30

Qualifiche: ore 20:00 - 21:00

Sabato 13 novembre

Libere 2: 16:00 - 17:00

Sprint Qualifying: 20:30 - 21:00

Domenica 14 novembre

Gara: ore 18:00 - 20:00

GP del Brasile in tv: la gara in diretta su Sky e TV8

L'intero weekend del GP degli Stati Uniti sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport F1 (canale 207). Qualifiche e gare saranno trasmesse in differita in chiaro su TV8 alle 21.30.

GP del Brasile in Live-Streaming

Il GP degli Stati Uniti sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto della gara.

