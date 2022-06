Formula 1

F1, Carlos Sainz: "Sono stato l'uomo più veloce in pista, è un peccato"

F1, Le parole di Carlos Sainz al termine del GP in Canada dove ha chiuso al secondo posto dietro alla Red Bull di Max Verstappen: "E' un peccato, sono stato il più veloce in pista. Per il futuro serve più ritmo".

