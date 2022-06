Charles Leclerc si è presentato a Montreal con tanti dubbi dopo il ritiro di Azerbaigian dovuto a problemi di affidabilità sulla sua Ferrari. La Scuderia di Maranello ha deciso di sostituire la centralina sulla monoposto del monegasco, che dovrà dunque scontare dieci posizioni di penalità sulla griglia di partenza. Se gli uomini guidati dal team principal Mattia Binotto decideranno di montare anche il quarto turbo, allora il monegasco dovrà scattare dall’ultima posizione Leclerc ha concluso le prove libere 2 al secondo posto con un ritardo di 81 millesimi da Max Verstappen. Il 24enne è davvero molto vicino al campione del mondo, attuale leader della classifica generale con 34 punti di vantaggio sull’alfiere della Ferrari, ma resta appunto da sciogliere il nodo sull’utilizzo delle componenti tecniche.

Charles Leclerc ha analizzato la situazione attraverso i canali ufficiali della Ferrari: “È bellissimo essere tornati su questa pista, ha molto carattere e guidare qui è sempre divertente, specie perché bisogna aggredire parecchio i cordoli. È stata una buona giornata iniziale, direi, nella quale abbiamo fatto progressi a livello di set-up tra la prima e la seconda sessione. Come sempre qui la pista si è evoluta molto man mano che si girava e il vento è stato a tratti molto forte, anche se non ha condizionato più di tanto il mio lavoro. Ora ci concentreremo sulla gara per prepararla nel miglior modo possibile”.

