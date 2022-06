Ferrari è ancora lì a sognare di poter tornare in gioco per il campionato nonostante Quarantanove punti? Due vittorie e siamo lì”, dice Charles Leclerc lasciando intendere di crederci ancora. La resa non c’è stata. Laè ancora lì a sognare di poter tornare in gioco per il campionato nonostante i 49 punti di distacco da Max Verstappen dopo 9 gare . Non siamo neppure a metà campionato e le prestazioni ci sono per continuare a lavorare sull'obiettivo di qualche settimana fa, prima del doppio ritiro tra Barcellona e Baku. “”, dicelasciando intendere di crederci ancora.

Leclerc: "Mondiale piloti? Con Red Bull sarà battaglia dura. Dobbiamo..."

Ad

Leclerc ha recuperato 14 posizioni con una gara divertente, ma decisamente più complicata del previsto. Risalendo dal 19° al 5° posto comunque ha consentito di limitare i danni, guadagnando addirittura qualche punticino nel mondiale costruttori grazie al ritiro di Perez. In Canada la Ferrari ha lavorato per il futuro dando a Leclerc la possibilità di giocarsi due motori freschi nelle quattro gare senza respiro di luglio. La Ferrari in Canada cercava risposte sull’affidabilità e ci sono state senza perdere le prestazioni. Sainz è arrivato incollato a Verstappen con una gara divertente, ma decisamente più complicata del previsto. Risalendo dal 19° al 5° posto comunque ha consentito di limitare i danni, guadagnando addirittura qualche punticino nel mondiale costruttori grazie al ritiro di Perez.dando a Leclerc la possibilità di giocarsi due motori freschi nelle quattro gare senza respiro di luglio.

GP Canada Sainz, rassegnazione in team radio: "Le ho provate tutte" 14 ORE FA

Dopo aver giocato in difesa in Canada, potrà tornare ad attaccare da Silverstone in poi anche se ci si deve attendere delle evoluzioni importanti da parte di tutti i team. In realtà a Montreal l’attacco letale avrebbe dovuto portarlo Sainz. La macchina per provarci ce l’aveva, tanto che si è preso il giro più veloce, chiudendo incollato a Verstappen. Max è stato perfetto e non c’è mai stata l’occasione per provarci davvero. A Sainz è mancata la prestazione in qualifica. Partendo più avanti forse avrebbe avuto una chance in più. Il suo rendimento sta migliorando, ora si sente meglio addosso la Ferrari, ma è importante si prenda la prima vittoria della carriera perché comincia a diventare in incubo. Sembra quel centravanti che per dieci partite di fila non trova il gol.

Dal Canada abbiamo avuto un paio di conferme: per vincere quest’anno bisogna essere perfetti, l’affidabilità non è un problema esclusivo della Ferrari. In più c’è una mezza notizia: la Mercedes, pur non essendo ancora al livello delle prime due, forse ha trovato la strada per far sorridere Lewis Hamilton e magari presto comincerà a togliere punti preziosi ai duellanti.

Hamilton: "Io spesso unica persona di colore in F1, perchè?"

GP Canada Pagelle: Verstappen impeccabile, Hamilton ritrovato, Sainz in crescita 14 ORE FA