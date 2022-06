Mercedes che soffrivano particolarmente questo aspetto e esulta, per così dire, anche Lewis Hamilton che, per i 'saltellamenti', stava lamentando anche problemi di salute e lunghi periodi di recupero per riprendersi da un GP all'altro. Quasi shoccato invece Verstappen che si lamenta del cambio di regolamento a stagione in corso solo perché 'qualcuno' si è lamentato... Anche perché, dice il pilota neerlandese, tutti erano a conoscenza della problematica Il cambio di normativa riguardo al fenomeno del porpoising ha portato diverse reazioni nel mondo della Formula 1. Sia positive che negative. Questo era un fenomeno che, inevitabilmente, ha portato le Scuderie ad avere profonde differenze tra loro sulla costruzione della monoposto, con effetti ovviamente diversi in pista. Esultano quelli dellache soffrivano particolarmente questo aspetto e esulta, per così dire, ancheche, per i 'saltellamenti', stava lamentando anche problemi di salute e lunghi periodi di recupero per riprendersi da un GP all'altro. Quasi shoccato inveceche si lamenta delsolo perché 'qualcuno' si è lamentato... Anche perché, dice il pilota neerlandese, tutti erano a conoscenza della problematica porpoising ad inizio stagione . Se qualcuno non è riuscito a pianificare le contromisure necessarie, non può essere un ostacolo a tutte le squadre.

Max VERSTAPPEN

Penso che sia un po’ deludente che di nuovo ci sia un cambio di regole a metà stagione. Non si tratta di influenzarci più o meno rispetto alle altre squadre, ma non dovrebbe succedere che una squadra si lamenti molto e all’improvviso poi cambiano i ‘regolamenti’. Penso che ci siano molte squadre che in realtà hanno fatto un lavoro straordinario per non avere questo tipo di problemi, quindi è possibile aggirarlo. Se alzi la tua macchina, non avrai questi problemi, ma perdi prestazioni. Ma se non riesci a progettare l’auto correttamente per quello, allora la colpa è tua. Non è colpa delle regole. Quindi, per me è un po’ un peccato. [Verstappen in conferenza]

Lewis HAMILTON

È curioso notare come si vedano le cose in modo diverso a seconda che sei davanti o dietro. Tuttavia la sicurezza deve essere al 1° posto. Queste sono le macchine che avremo anche per i prossimi anni e non ci si rende conto di quanto sia importante la salute. Lo sto sperimentando sulla mia pelle. Non sono in buone condizioni fisiche, dopo l'ultima gara, e temo le ripercussioni sul lungo periodo. Adesso, serve una settimana per recuperare dopo un GP, visto che si prendono tanti colpi sul corpo. Quando la macchina ti trasmette un'accelerazione verticale di '10 G'. saltando su una buca, come è capitato a me a Baku è una dura botta sia per la schiena sia per il collo. Dobbiamo subito lavorare assieme per risolvere il problema

